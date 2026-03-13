Il progetto "Ambasciatori Identitari" nasce per creare lavoro a Cosenza e provincia. Ma - leggendo il bando nel dettaglio - ha un secondo obiettivo: promuovere le relazioni umane e migliorare i comportamenti in un'era tecnologica che distrae dai problemi reali della quotidianità. Tra i vari progetti la CSV Calabria vuole incentivare, la partecipazione diretta della comunità, l’intraprendenza dei destinatari, la fiducia in se stessi e l’autosufficienza delle persone con disabilità, favorendo un progresso e - qualora fosse possibile - un mantenimento delle capacità espressive, cognitive, motorie, relazionali e culturali.

Al progetto hanno aderito 44 comuni della provincia di Cosenza che complessivamente offrono 375 posti di lavoro e una grande opportunità per i giovani del territorio.

L’elenco completo dei 44 comuni coinvolti

Il CSV Cosenza ha pubblicato l’elenco ufficiale dei comuni calabresi che ospiteranno i volontari del Servizio Civile. Si tratta di realtà distribuite in diverse aree del territorio cosentino, dalle zone interne della Sila alle aree costiere tirreniche e ioniche. Un opportunità di lavoro a Cosenza che guarda al futuro.

Ecco l’elenco in ordine alfabetico dei 44 comuni coinvolti nel programma:

Acquaformosa

Acri

Amantea

Belvedere Marittimo

Bisignano

Bocchigliero

Caloveto

Campana

Campo Calabro

Carolei

Castrovillari

Catanzaro

Celico

Cerchiara di Calabria

Cerzeto

Corigliano Rossano

Cosenza

Crotone

Firmo

Francavilla Marittima

Fuscaldo

Lungro

Malito

Marano Marchesato

Mendicino

Mongrassano

Montalto Uffugo

Morano Calabro

Paola

Pietrafitta

Praia a Mare

Rende

Rose

San Basile

San Giovanni in Fiore

San Lucido

San Sosti

Sangineto

Scandale

Spezzano Albanese

Torano Castello

Tortora

Vaccarizzo Albanese

Villapiana

Il programma “Ambasciatori identitari” che apre le porte del lavoro a Cosenza

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio sociale, culturale e ambientale della Calabria coinvolgendo associazioni, enti del terzo settore e amministrazioni locali.

Il progetto prevede attività distribuite in 115 sedi di accoglienza situate in 44 comuni della provincia di Cosenza. I volontari potranno fare domanda per un lavoro a Cosenza e provincia in diversi ambiti sociali, tra cui:

disabilità promosso dal progetto “I GIGANTI DELLA SILA”. Un piano che offre un contributo fondamentale alla propria comunità. L'obiettivo è di rendere i giovani volontari consapevoli e alleggerire il disagio delle famiglie che convivono con soggetti disabili gravi.

inclusione sociale per chi vive in povertà. Il progetto prende il nome "TELESIO" e vuole prendersi cura delle famiglie con difficoltà economiche per aiutare i figli a crearsi un futuro più dignitoso e uscire da questo disagio.

tutela dell’ambiente tramite il progetto "ITALUS" il cui scopo è sviluppare il concetto di tutela ambientale sensibilizzando anche le nuove generazioni.

partecipazione giovanile promossa dal progetto "ARCO-MAGNO" si propone di creare una società più inclusiva e abbattere i diffusi fenomeni di emarginazione sociale, abbandono scolastico, devianze.

assistenza socio-sanitaria rientra nel progetto "GROTTA DEL ROMITO". L'obiettivo è rafforzare tutte le attività che ruotano intorno agli ospedali e rafforzare le relazioni umane per ottimizzare il sistema salute.

Scadenza della domanda

La presenza di tanti comuni dimostra come il Servizio Civile sia una realtà diffusa in tutta la provincia, offrendo ai giovani la possibilità di partecipare anche vicino al proprio territorio.

Le offerte di lavoro a Cosenza rappresentano un'opportunità di rilancio dell'economia calabrese. Al bando possono presentare domanda online - entro l'8 aprile - cittadini italiani e stranieri che hanno un regolare permesso di soggiorno.