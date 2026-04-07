Fare la comparsa in TV è un modo per guadagnare svolgendo un'attività piacevole. Inoltre, per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo, rappresenta spesso un primo passo concreto per avvicinarsi alla carriera di attore o attrice.

Il ruolo della comparsa, detta anche figurante, consiste nell'apparire in scena senza battute o con interventi minimi. Si può trattare, ad esempio, di partecipare come pubblico in studio oppure di prendere parte a fiction e film.

Requisiti per fare la comparsa in tv

Uno dei principali vantaggi di questo lavoro è che non sono richiesti particolari requisiti.

Le produzioni cercano infatti persone di ogni età e con caratteristiche diverse, dai bambini agli anziani.

In base alla trasmissioni televisive, alla fiction o al film da realizzare, possono essere richieste competenze specifiche, come saper guidare, ballare o possedere altre abilità. È inoltre importante dimostrare puntualità e professionalità nello svolgimento delle attività assegnate.

Per quanto riguarda il compenso, questo varia in base al tipo di produzione e alla durata dell'impegno: può partire da poche decine di euro e arrivare a diverse centinaia. In genere, la figurazione semplice è pagata tra i 50 e i 100 euro al giorno, mentre quella speciale può prevedere compensi tra i 100 e i 200 euro giornalieri.

Come candidarsi

Per candidarsi come comparsa in TV esistono diverse possibilità.

È utile consultare i canali ufficiali dei programmi televisivi, come RAI, Mediaset e altre reti nazionali o locali, per verificare la presenza di casting in corso.

Un'altra opportunità è iscriversi a un'agenzia di casting. In questo caso, è importante verificare che si tratti di un'agenzia affidabile ed evitare richieste di pagamento per partecipare alle selezioni. Di solito, per iscriversi online è necessario compilare un modulo con i propri dati anagrafici, allegare foto del viso e della figura intera e inserire le informazioni fisiche e i contatti.

Infine, è possibile rispondere agli annunci di offerte di lavoro come comparsa pubblicati online o sui social, in particolare nei gruppi dedicati all'argomento.

Siti online per informarsi sui casting attivi

Ecco alcuni dei siti utili per informarsi sui casting per lavorare come comparsa:

iCasting : piattaforma che raccoglie i casting per film, pubblicità e serie TV .

: piattaforma che raccoglie i casting per . Casting comparse : è un sito dedicato alle figurazioni con annunci per cinema e televisione.

: è un sito dedicato alle con annunci per cinema e televisione. BeCasting: portale con casting per comparse, attori e modelli.

Consigli generali

È bene verificare sempre l'affidabilità degli annunci a cui si risponde per evitare casting fake e non inviare foto o dati personali prima di avere controllato la serietà dell'annuncio. Come già detto, non accettare richieste di pagamento.