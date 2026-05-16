Un'importante intesa è stata raggiunta a Capri, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro e la sicurezza della rete elettrica sull'isola. L'accordo, siglato tra la Filctem Cgil e la società Sippic, responsabile della gestione dell'infrastruttura energetica locale, pone fine a un periodo di incertezza che aveva generato preoccupazione tra i lavoratori e l'intera comunità isolana. Le apprensioni riguardavano sia le possibili ricadute occupazionali sia la fondamentale continuità del servizio energetico, vitale per la vita quotidiana e le attività economiche di Capri.

L'intesa, formalizzata il 16 maggio 2026, assicura la piena continuità lavorativa per tutto il personale coinvolto nella gestione della rete elettrica. Contestualmente, prevede l'implementazione di misure specifiche volte a mantenere gli impianti elettrici dell'isola non solo efficienti, ma anche intrinsecamente sicuri. La Filctem Cgil ha espresso profonda soddisfazione per il risultato conseguito, sottolineando come l'accordo abbia concretamente "salvato i posti di lavoro e la sicurezza della rete elettrica a Capri". Questo patto rappresenta un punto di riferimento cruciale per la tutela dei servizi essenziali e dell'occupazione sull'isola, coinvolgendo direttamente i dipendenti della Sippic.

I termini dell'accordo tra Filctem Cgil e Sippic per Capri

Nello specifico, l'accordo prevede il mantenimento integrale dei livelli occupazionali per tutti i dipendenti della società Sippic, che sono quotidianamente impegnati nella gestione e manutenzione della rete elettrica caprese. Oltre a ciò, sono state definite e adottate misure operative dettagliate, essenziali per garantire la massima sicurezza degli impianti e per assicurare una regolarità ininterrotta nella distribuzione dell'energia elettrica. La Filctem Cgil ha ribadito la sua soddisfazione per l'esito delle trattative, evidenziando che la proficua collaborazione tra tutte le parti coinvolte ha reso possibile l'individuazione di una soluzione condivisa.

Tale soluzione è capace di tutelare efficacemente sia gli interessi dei lavoratori sia le esigenze primarie della comunità locale, garantendo stabilità e affidabilità.

Il ruolo strategico di Sippic per l'energia a Capri

La Sippic si conferma l'azienda incaricata in via esclusiva della gestione e della manutenzione dell'intera rete elettrica sull'isola di Capri. La sua missione comprende la distribuzione capillare dell'energia e la garanzia della sicurezza degli impianti, aspetti fondamentali per il funzionamento continuo e senza interruzioni dei servizi elettrici. Questi servizi sono indispensabili sia per i residenti permanenti sia per le numerose attività economiche, in particolare quelle legate al settore turistico, che costituisce il cuore pulsante dell'economia isolana.

L'esistenza di una rete elettrica efficiente, moderna e soprattutto sicura è, infatti, un pilastro insostituibile per il sostegno delle attività turistiche e per il mantenimento di un'elevata qualità della vita sull'isola, contribuendo alla sua resilienza e al suo sviluppo sostenibile.