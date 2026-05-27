Il Federico II Job Fair torna il 28 maggio 2026 a Monte Sant’Angelo, Napoli, appuntamento chiave per l’incontro studenti-mondo del lavoro. Organizzato dall’Università Federico II, l’evento coinvolge Scuole e Dipartimenti, offrendo concrete opportunità di impiego per studenti.

Questa edizione vanta oltre tremila posizioni lavorative aperte da più di cento aziende nazionali, internazionali e campane. Le imprese avranno stand e aree colloqui. L’iniziativa si basa su una piattaforma digitale dedicata: i candidati selezionano le aziende, inviano il curriculum; le imprese, visionati i profili, programmano i colloqui invitando gli studenti.

Programma e partecipazione

La giornata inizia alle 9.30 con l’apertura del Rettore Matteo Lorito nell’aula magna Ciliberto. Il format massimizza le opportunità di incontro in due aree: una per i colloqui programmati e una area espositiva, per informazioni e contatti (anche senza prenotazione). La partecipazione è aperta a tutti; candidature si inviano fino alla mattina dell’evento tramite la sezione placement del sito dell’Ateneo.

Nelle scorse edizioni, il Federico II Job Fair ha superato i diecimila colloqui one to one, consolidando il proprio ruolo di ponte strategico tra formazione e mercato del lavoro. L’obiettivo è supportare i giovani nel mondo professionale, offrendo occasioni concrete di inserimento e crescita.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II (fondata nel 1224) promuove iniziative di orientamento e placement. Il Job Fair è attività rilevante, con aziende leader e confronto diretto con i recruiter. Il Federico II Job Fair 2026 si conferma appuntamento di riferimento per territorio e sistema universitario, offrendo migliaia di opportunità e favorendo il dialogo tra formazione e impresa.