Le imprese italiane prevedono un fabbisogno di 544.100 nuovi posti di lavoro nel mese di maggio. La stima complessiva per il trimestre compreso tra maggio e luglio raggiunge i 1,7 milioni di contratti. Questi dati emergono dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, elaborato congiuntamente da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Calo delle assunzioni rispetto all'anno precedente

Le previsioni occupazionali mostrano una flessione rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel solo mese di maggio, si registra una diminuzione di oltre 26mila unità, pari al 4,6%.

Estendendo l'analisi al trimestre maggio-luglio, il calo si attesta a circa 42mila contratti, corrispondente a una riduzione del 2,4%.

Il turismo traina la domanda di lavoro

L’arrivo della stagione estiva stimola significativamente la domanda di personale, in particolare nel settore turistico, che si conferma il comparto con la maggiore richiesta. Le imprese della filiera turistica prevedono di ricercare 129mila lavoratori a maggio e ben 440mila nel trimestre maggio-luglio.

Nel complesso, il settore dei servizi offre 368mila occasioni di lavoro a maggio e 1,2 milioni entro luglio. Il commercio programma 68mila ingressi nel mese e 220mila nel trimestre, mentre i servizi alle persone prevedono 57mila assunzioni a maggio e 196mila nel trimestre.

Fabbisogno occupazionale nell'industria e altri settori

Il settore industriale stima oltre 131mila nuove entrate nel mese e 400mila nel trimestre. Una parte significativa di queste assunzioni riguarda il manifatturiero, con 81mila ingressi a maggio e 253mila nel trimestre. Per quanto concerne il comparto delle costruzioni, le imprese prevedono 50mila ingressi nel mese e 148mila nel trimestre. Infine, il settore primario programma oltre 45mila entrate a maggio e 129mila nel trimestre.