Il Federico II Job Fair fa il suo atteso ritorno a Napoli, presentandosi come un'importante vetrina per il mondo del lavoro. L'evento offre ben tremila posizioni di lavoro, rivolte specificamente a studenti e laureati in cerca di nuove opportunità professionali. Organizzato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'appuntamento si tiene presso l'innovativo campus di San Giovanni a Teduccio. Questa significativa manifestazione coinvolge attivamente oltre 140 aziende, pronte a proporre un'ampia gamma di opportunità, che spaziano da contratti di impiego a percorsi di stage, coprendo numerosi e diversificati settori professionali.

La fiera del lavoro si configura come un'occasione strategica e significativa, sia per i giovani che attivamente cercano un'occupazione, sia per le imprese che mirano a individuare e attrarre nuovi talenti. Gli stand delle numerose aziende partecipanti sono stati allestiti per accogliere i visitatori, offrendo loro la possibilità di ricevere informazioni dettagliate sulle posizioni aperte e di presentare le proprie candidature. L'intera iniziativa si integra perfettamente nel più ampio quadro delle attività di orientamento e placement che l'ateneo partenopeo promuove con continuità, a testimonianza del suo impegno nel supportare il futuro professionale dei propri studenti.

Opportunità e interazioni dirette con le aziende

Durante il Federico II Job Fair, i partecipanti possono interagire direttamente con i responsabili delle risorse umane delle società presenti, sostenere colloqui conoscitivi e partecipare a workshop tematici dedicati alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Le aziende coinvolte operano in ambiti quali ingegneria, informatica, economia, consulenza, energia e servizi. L'evento mira a facilitare l'efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l'inserimento professionale dei giovani laureati nel tessuto produttivo.

Il ruolo dell'Università Federico II nel placement

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, riconosciuta come uno dei principali atenei italiani, si impegna costantemente nel promuovere iniziative per supportare l'inserimento lavorativo dei propri studenti e laureati.

Attraverso il Federico II Job Fair e altre attività di orientamento, l'ateneo offre un collegamento diretto tra il mondo accademico e il tessuto produttivo, sia a livello locale che nazionale. Il campus di San Giovanni a Teduccio, sede dell'evento, si configura come un polo di innovazione e formazione avanzata, ospitando corsi e laboratori in collaborazione con imprese e centri di ricerca, consolidando il legame tra formazione e mondo del lavoro.