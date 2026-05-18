Il 18 maggio 2026 ha segnato un momento cruciale per la città di Napoli, con la firma di due importanti protocolli presso la prefettura. Questi accordi mirano a garantire la tutela occupazionale in relazione alla riqualificazione degli spazi commerciali della stazione ferroviaria di Napoli Centrale e a risolvere la delicata vertenza Burger King, assicurando stabilità ai lavoratori coinvolti.

Le intese, sottoscritte in un contesto di ampia partecipazione istituzionale e sindacale, rappresentano un impegno concreto per la salvaguardia dei posti di lavoro in un periodo di significative trasformazioni.

L'obiettivo primario è quello di accompagnare i processi di sviluppo infrastrutturale ed economico con un'attenzione costante alle ricadute sociali, in particolare sull'occupazione.

Accordi per Napoli Centrale e la vertenza Burger King

Il primo dei due protocolli siglati è un accordo quadro dedicato alla gestione delle conseguenze occupazionali derivanti dal vasto progetto di riqualificazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Napoli Centrale. Questo intervento interesserà uno dei principali poli ferroviari del Paese, rendendo indispensabile un piano per la protezione dei lavoratori attualmente impiegati nei locali commerciali. Tali spazi, una volta ristrutturati, saranno progressivamente messi a disposizione anche di nuovi locatari, aprendo a future opportunità ma richiedendo al contempo una gestione oculata della transizione.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottolineato la centralità di questo aspetto, affermando che "L'obiettivo è quello di individuare le modalità più efficaci per garantire l'occupazione a chi già aveva un lavoro in quel contesto". Questa dichiarazione evidenzia la volontà di assicurare una continuità lavorativa per il personale già presente.

Contestualmente, è stato sottoscritto l'accordo relativo alla vertenza Burger King. Questa problematica, che ha mobilitato negli ultimi tempi lavoratori e organizzazioni sindacali, ha trovato una soluzione condivisa grazie all'impegno delle istituzioni. Il fine è assicurare la continuità occupazionale per gli addetti del punto vendita situato all’interno della stazione.

Anche su questo fronte, il prefetto Di Bari ha ribadito con fermezza: "L'obiettivo deve essere quello di assicurare l'occupazione" per i lavoratori interessati.

Partecipanti e prospettive future

Alla cerimonia di firma hanno preso parte figure di spicco del panorama politico e imprenditoriale. Per il Comune di Napoli erano presenti l’assessora Chiara Marciani e il sindaco Gaetano Manfredi. La Regione Campania ha visto la partecipazione dell’assessora Angelica Saggese e, in collegamento, dell’assessore Fulvio Bonavitacola. Fondamentale è stata anche la presenza di Elena Sorlini, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail Spa, società attiva nella valorizzazione e gestione degli asset retail nelle principali stazioni ferroviarie italiane.

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs Uil hanno completato il tavolo dei firmatari, a testimonianza dell'ampio consenso raggiunto.

L'evento ha rappresentato un momento significativo di confronto e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. L'intento comune è quello di definire percorsi condivisi che possano accompagnare i mutamenti economici e infrastrutturali, senza mai trascurare la fondamentale tutela delle persone e del lavoro. Al termine dell'incontro, è stato organizzato un punto stampa per illustrare in dettaglio i contenuti e gli obiettivi delle intese raggiunte, fornendo trasparenza e chiarezza sulle decisioni prese.