L'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli hanno istituito un nuovo polo per formazione, ricerca e lavoro. Il protocollo d'intesa, siglato l'11 giugno 2026, rafforza la collaborazione accademico-professionale.

L'accordo prevede attività congiunte per formazione studentesca, ricerca scientifica e inserimento lavorativo nel settore economico e contabile. L'obiettivo è sviluppare competenze richieste dal mercato, tramite percorsi formativi mirati e stage presso studi professionali e imprese.

Il Polo: Funzioni e Obiettivi

Il polo sarà riferimento per la formazione continua dei professionisti e l'aggiornamento delle competenze, in linea con la professione di commercialista. Prevede seminari, workshop e orientamento per studenti e laureati. Promuoverà la ricerca applicata in ambito economico, fiscale e gestionale, coinvolgendo docenti e professionisti dell'Ordine.

Durante la presentazione, i rappresentanti hanno sottolineato l'importanza di questa sinergia per il territorio, definendola un'opportunità concreta per i giovani. Hanno dichiarato: "La creazione di questo polo è un passo significativo per la formazione di nuove figure professionali e per il rafforzamento del legame tra università e professione".

Federico II: Storia e Ruolo

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, tra gli atenei più antichi d'Europa, è riferimento per formazione e ricerca scientifica in Italia. Fondata nel 1224, offre corsi di laurea e master, con attenzione a discipline economiche, giuridiche e scientifiche. Collabora con istituzioni e aziende, promuovendo innovazione e internazionalizzazione.

L'iniziativa con l'Ordine dei Commercialisti si inserisce in un percorso di apertura al territorio e dialogo con le professioni, garantendo agli studenti opportunità formative e occupazionali rispondenti al mercato.