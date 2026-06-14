In un momento in cui il commercio fisico è chiamato a reinventarsi per competere con l'espansione dell'e-commerce, arriva una notizia che guarda con ottimismo al futuro del retail tradizionale. Il Gruppo Promos, realtà specializzata nella gestione di centri commerciali e factory outlet, ha annunciato un ambizioso piano di sviluppo da 80 milioni di euro da realizzare nell'arco dei prossimi tre anni. Un investimento che non riguarda solo le strutture, ma che si tradurrà concretamente in nuove opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Un piano che ridisegna il retail di prossimità

L'obiettivo di Promos non è semplicemente ampliare gli spazi, ma trasformare i propri poli commerciali in destinazioni multifunzionali, capaci di offrire ai visitatori un'esperienza più ricca e diversificata. Il piano prevede interventi su più fronti: nuovi spazi dedicati allo shopping, aree ristorazione ampliate e rinnovate, zone per il tempo libero e servizi pensati per famiglie e visitatori di ogni fascia d'età.

La strategia riflette un cambiamento profondo nel modo in cui le persone vivono i centri commerciali oggi: non più semplici luoghi di acquisto, ma spazi di socialità, dove trascorrere del tempo di qualità. Un modello che, in Europa, ha già dimostrato di funzionare e che in Italia sta trovando sempre più seguito.

I progetti sul territorio di Promos

Gli interventi coinvolgeranno diverse regioni italiane. Nel Lazio, prosegue lo sviluppo dell'area adiacente al Valmontone Outlet: oltre 13.000 mq di nuovi spazi tra negozi, ristorazione e attività per il tempo libero, con l'apertura di un punto vendita Eurospin prevista entro fine 2026.

In Piemonte, il Mondovicino Outlet Village di Mondovì si arricchirà di una nuova area food di circa 8.500 mq, con sei nuovi locali dedicati alla ristorazione e alla convivialità.

In Toscana, il San Donato Plaza di Firenze sarà parzialmente riqualificato con l'inserimento di nuove insegne della ristorazione, tra cui KFC e Smashie, mentre il Barberino Outlet vedrà l'aggiunta di circa 1.000 mq e sei nuove unità commerciali entro la fine dell'anno.

In Lombardia, il Centro Commerciale Continente di Mapello, nel bergamasco, si prepara ad accogliere nuove superfici commerciali operative già nel corso del 2026.

Infine, in Liguria, il Brugnato 5Terre Outlet Village sarà protagonista di un ampliamento da circa 4.000 mq che includerà nuovi negozi e un ristorante McDonald's, la cui inaugurazione è attesa per il 2027.

Le ricadute sull'occupazione

È sul fronte del lavoro che il piano di Promos produce le conseguenze più tangibili per i cittadini. Le assunzioni interesseranno profili molto diversi tra loro, coprendo l'intera filiera che va dalla fase di cantiere all'avvio delle attività commerciali.

Durante i lavori di costruzione e allestimento, le opportunità riguarderanno operai edili, tecnici specializzati, impiantisti e addetti alla sicurezza.

Una volta aperte le nuove strutture, saranno ricercate figure tipiche del retail e della ristorazione: addetti alle vendite, cassieri, store manager, magazzinieri, cuochi, aiuto cuochi, camerieri e personale di sala. A questi si aggiungeranno i posti legati all'indotto e ai servizi di supporto alla gestione delle strutture.

Come candidarsi

Per la maggior parte delle posizioni, le selezioni saranno gestite direttamente dalle singole insegne che apriranno nei centri interessati, come avviene tipicamente in questo settore. Non esiste quindi un'unica porta d'accesso, ma è utile monitorare i siti aziendali dei brand coinvolti — da Eurospin a McDonald's, da KFC agli altri retailer che entreranno nelle strutture rinnovate — non appena le aperture si avvicineranno.

Chi fosse interessato a lavorare per il Gruppo Promos in senso più ampio può intanto visitare il sito ufficiale dell'azienda promosgroup.it per restare aggiornato sulle novità e sui bandi futuri.

Un segnale positivo per il mercato del lavoro

In un contesto economico ancora incerto, un investimento di questa portata rappresenta un segnale concreto di fiducia nel futuro del commercio fisico italiano. Ottanta milioni di euro distribuiti su cinque regioni, decine di nuovi spazi commerciali e centinaia di potenziali offerte di lavoro: il piano Promos dimostra che il settore retail, se ripensato con intelligenza, ha ancora molto da dire.