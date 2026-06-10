I lavoratori della Trasnova hanno organizzato un presidio presso la sede dell'assessorato alle Attività Produttive del Centro Direzionale di Napoli. L'iniziativa, svoltasi nel pomeriggio del 10 giugno 2026, ha avuto luogo in concomitanza con un incontro cruciale convocato dalla Regione Campania, al quale hanno partecipato le società Sia e Napoli Uno. La mobilitazione è stata una risposta diretta alla profonda incertezza occupazionale che grava sui dipendenti dell'azienda, evidenziando la loro determinazione a ottenere risposte concrete per il proprio futuro.

Durante il presidio, i rappresentanti sindacali hanno espresso con forza le proprie richieste. Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Cgil Napoli, e Mario Di Costanzo, responsabile del settore automotive Fiom Cgil Napoli, hanno ribadito l'urgenza di individuare soluzioni concrete e realizzabili prima della scadenza della cassa integrazione straordinaria. "Ci aspettiamo soluzioni concrete e realizzabili entro il termine della cassa integrazione straordinaria", hanno dichiarato, sottolineando che "per la Fiom il ricorso agli ammortizzatori sociali deve servire per traghettare i lavoratori Trasnova verso altre soluzioni occupazionali". Hanno inoltre enfatizzato un principio fondamentale: "la priorità non sono gli ammortizzatori sociali ma il lavoro senza il quale non vi è dignità".

Questo messaggio chiaro evidenzia la necessità di un percorso stabile e non solo di un rinvio del problema.

Vincita temporanea: ritirati i licenziamenti e concessa la cassa integrazione

La vertenza Trasnova ha recentemente registrato una significativa svolta. I licenziamenti precedentemente annunciati sono stati ritirati, offrendo un barlume di speranza per i dipendenti coinvolti. È stata concessa la cassa integrazione per cessazione attività a un totale di 94 lavoratori. Di questi, ben 53 sono impiegati presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, uno dei poli industriali più strategici e rilevanti del territorio campano. Questa misura, valida fino al 31 dicembre, rappresenta un sostegno economico temporaneo che, nell'immediato, evita la perdita del posto di lavoro e offre un respiro ai dipendenti e alle loro famiglie.

L'assessora al lavoro e alla formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando l'importanza di mantenere una costante attenzione su vertenze che coinvolgono direttamente lavoratori e famiglie reali, spesso esposte a situazioni di forte incertezza. Sebbene la decisione rappresenti un passo avanti, la preoccupazione per il futuro a lungo termine rimane alta, e la Regione si impegna a non abbassare la guardia.

Impegno della Regione Campania e prospettive per il futuro occupazionale

La Regione Campania ha riaffermato il proprio fermo impegno a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione. L'obiettivo primario è quello di individuare soluzioni strutturali che possano garantire la continuità lavorativa e la stabilità ai dipendenti Trasnova, evitando che il periodo di cassa integrazione si traduca in un mero rinvio del problema occupazionale.

I rappresentanti sindacali hanno avanzato richieste precise, sollecitando che i progetti industriali delle società coinvolte prevedano l'assorbimento di tutti i lavoratori, l'implementazione di un piano occupazionale solido e l'effettuazione di investimenti sul territorio. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle istituzioni regionali, mentre i lavoratori continuano ad attendere risposte concrete e definitive per il loro futuro occupazionale, con la speranza che la vertenza possa concludersi con esiti positivi e duraturi.