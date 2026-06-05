Il mercato del lavoro statunitense ha mostrato una notevole resilienza a maggio 2026, con la creazione di 172mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo. Questo incremento ha più che raddoppiato le previsioni (85mila unità) e si è avvicinato al dato di aprile (179mila nuovi occupati). Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato, mantenendosi stabile al 4,3%.

La crescita dell'occupazione è stata ampiamente diffusa tra i settori. Le amministrazioni locali hanno contribuito con 55mila nuove assunzioni, il comparto della ristorazione e dei bar ha aggiunto 48mila posti e le aziende sanitarie hanno registrato un incremento di 35mila lavoratori.

Le revisioni dei dati precedenti hanno inoltre aggiunto 93mila posti di lavoro tra marzo e aprile, confermando una tendenza positiva con oltre 100mila nuovi occupati mensili per tre mesi consecutivi.

Andamento e Dettagli del Mercato del Lavoro

La stabilità del tasso di disoccupazione al 4,3% sottolinea la solidità del mercato del lavoro statunitense, nonostante le sfide economiche e l'aumento dei costi energetici. Il dato di maggio, che segue i 179mila nuovi posti di aprile, conferma una crescita superiore alle aspettative degli analisti e una robusta ripresa dopo un 2025 difficile.

Le retribuzioni orarie medie sono aumentate dello 0,3% rispetto ad aprile e del 3,4% su base annua (maggio 2026 vs maggio 2025).

Questo incremento si allinea all'obiettivo di inflazione del 2% fissato dalla Federal Reserve, suggerendo equilibrio tra crescita economica e stabilità dei prezzi.

Settori Trainanti e Contesto Economico

La spinta all'occupazione è stata trainata in particolare da amministrazioni locali, ristorazione e comparto sanitario, settori che hanno fornito un contributo determinante. Il mercato del lavoro statunitense continua a mostrare segnali di forte resilienza, con una ripresa vigorosa che fa seguito a un periodo di incertezza economica. Questi indicatori (nuovi posti, tasso di disoccupazione e andamento dei salari) sono cruciali per l'analisi economica nazionale.