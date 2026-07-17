La Cgil della Valle d'Aosta ha espresso la propria ferma contrarietà all'accordo territoriale sui contratti dei lavoratori stagionali nel comparto turistico regionale. La posizione è stata ufficializzata il 17 luglio 2026, a seguito della firma dell'intesa da parte delle altre organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali del settore.

Il sindacato ha chiarito che le condizioni previste dall'accordo non garantiscono adeguate tutele ai lavoratori stagionali. La Cgil ha evidenziato come l'intesa non risponda alle esigenze di stabilità e sicurezza occupazionale, fondamentali per chi opera nelle stagioni turistiche.

In particolare, sono state segnalate carenze significative su aspetti cruciali come la durata dei contratti e il trattamento economico.

Le ragioni della Cgil

La decisione della Cgil di non aderire all'accordo deriva dalla volontà di mantenere alta l'attenzione sui diritti dei lavoratori stagionali. Il sindacato ha ribadito la necessità di soluzioni che assicurino condizioni di lavoro dignitose e una maggiore continuità occupazionale. Un rappresentante della Cgil ha dichiarato: "Non possiamo accettare un'intesa che non tutela adeguatamente chi lavora nei periodi di maggiore afflusso turistico."

Il contesto dell'occupazione stagionale in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta, il settore turistico rappresenta una delle principali fonti di occupazione stagionale.

Gli accordi territoriali sono strumenti impiegati per regolare le condizioni di impiego dei lavoratori durante le stagioni di alta affluenza, come l'estate e l'inverno. Questi accordi coinvolgono le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di definire parametri condivisi per i contratti a tempo determinato.

La posizione della Cgil si inserisce in un contesto di confronto tra le parti sociali, volto a trovare un equilibrio tra le esigenze delle imprese turistiche e la tutela dei lavoratori. La discussione sugli accordi territoriali resta centrale per il futuro dell'occupazione stagionale nella regione.