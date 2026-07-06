La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, è intervenuta il 6 luglio 2026 a Cagliari, lanciando un chiaro messaggio sull'urgenza di affrontare le vertenze industriali in Sardegna. Con un'attenzione specifica alla complessa situazione del Sulcis, Fumarola ha sottolineato che le numerose dispute presenti sull'isola “non possono essere considerate vertenze singole”. Secondo la leader sindacale, le problematiche aperte nel settore industriale richiedono una prospettiva più ampia, che vada oltre la politica industriale regionale per abbracciare attivamente quella nazionale ed europea.

Richiesta di una politica industriale integrata

Nel suo intervento, Daniela Fumarola ha evidenziato la necessità impellente di adottare un approccio unitario per superare le criticità che affliggono il comparto industriale sardo. Ha ribadito con forza che “bisogna considerarle come la necessità di intervenire su una politica industriale regionale, ma una politica industriale nazionale e anche europea”. Questa visione è fondamentale, specialmente in un contesto come quello del Sulcis, dove le ipotesi di rilancio del settore sono al centro di intense discussioni e richiedono un'azione concertata e lungimirante.

Tutela di asset, lavoro e ambiente: un imperativo

La segretaria generale della Cisl ha ribadito con fermezza che il Paese non può permettersi di perdere asset industriali importanti.

“Noi non possiamo rischiare, come Paese, di perdere degli asset importanti, dobbiamo tutelarli”, ha dichiarato Fumarola, estendendo l'attenzione alla salvaguardia del lavoro. Ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere uno sguardo “sempre molto fermo” sui temi della sicurezza, della salute e dell'ambiente. L'appello della Cisl è rivolto con decisione non solo al governo regionale, ma anche a quello nazionale e alle istituzioni europee, affinché agiscano con la massima tempestività e coordinamento. L'obiettivo è tenere insieme tutte queste dimensioni cruciali, garantendo un futuro sostenibile al settore industriale e ai lavoratori.

La richiesta della Cisl si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le politiche industriali, con particolare riferimento alle aree in difficoltà come la Sardegna e, in particolare, il Sulcis.

La presenza di molteplici vertenze rende indispensabile un intervento integrato e condiviso tra i diversi livelli istituzionali, al fine di scongiurare la perdita di capacità produttive e posti di lavoro, assicurando stabilità e sviluppo.