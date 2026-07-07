Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza l'aggiornamento dello statuto di Agenzia Piemonte Lavoro. Il provvedimento, proposto dalla giunta regionale, mira ad adeguare l'ente alla nuova legge regionale sul lavoro e la formazione del 2023. La riforma, illustrata dall'assessore regionale al Lavoro Maurizio Marrone, si propone di rendere Agenzia Piemonte Lavoro una struttura più moderna ed efficiente, chiarendo funzioni, competenze e rapporti con la Regione.

Tra le principali novità introdotte figurano il rafforzamento del supporto a lavoratori e imprese, una ridefinizione dei ruoli del direttore e dei dirigenti, strumenti per garantire continuità amministrativa e una semplificazione dell'organizzazione interna.

Il nuovo statuto rafforza inoltre il ruolo di indirizzo e vigilanza della giunta regionale sugli atti strategici dell'Agenzia e introduce maggiore flessibilità operativa, anche tramite collaborazioni con università, enti e soggetti territoriali per ricerca e monitoraggio. L'aggiornamento non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Il dibattito in Consiglio

L'assessore Maurizio Marrone ha sottolineato come l'aggiornamento risponderà meglio alle esigenze del territorio senza incidere sul bilancio. Monica Canalis (Pd) ha espresso riserve sulla mancanza di un profilo più identitario, proponendo un consiglio di amministrazione. Il suo emendamento sull'impiego a tempo pieno del direttore è stato approvato.

Silvio Magliano (Lista Cirio) ha evidenziato l'importanza di Agenzia Piemonte Lavoro nel collegare istituzioni, lavoratori e imprese per servizi efficaci. Gianna Pentenero (Pd) si è focalizzata sul modello di pianificazione, ritenendolo cruciale per affrontare la crescente problematica del lavoro. Carlo Riva Vercellotti (Fdi) ha rimarcato il ruolo di vigilanza della Regione e si è detto favorevole a una struttura più efficiente e flessibile, nella forma e sostanza.

Ruolo e obiettivi di Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia Piemonte Lavoro è l'ente strumentale della Regione Piemonte che gestisce i servizi per il lavoro, coordinando i centri per l'impiego e promuovendo politiche attive. L'aggiornamento dello statuto mira a rafforzare la collaborazione con università ed enti territoriali per ricerca e monitoraggio.

L'obiettivo è migliorare la capacità dell'Agenzia di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro regionale, fornendo servizi a cittadini e imprese e contribuendo allo sviluppo regionale.