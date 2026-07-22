Permangono le distanze tra Cogne Acciai Speciali (Cas) e sindacati sulla negoziazione del contratto integrativo. La notizia segue l'incontro del 21 luglio 2026 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riunendo azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni.

Nel confronto, Cas ha risposto alle richieste sindacali, confermando la disponibilità a proseguire gli approfondimenti. L'azienda ha ribadito l'urgenza di discutere il contratto integrativo per definire un premio di risultato per tutti i lavoratori quest'anno. Il calendario degli incontri, con il primo il 24 luglio, è confermato.

Contratto integrativo: scadenze e tensioni

La Cogne Acciai Speciali ha prorogato la trattativa al 30 novembre 2026, mantenendo la scadenza del 30 settembre per l'ultrattività del contratto integrativo. Ciò ha generato preoccupazione tra Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, che hanno minacciato mobilitazioni e iniziative territoriali a difesa di lavoratori e salario.

I sindacati hanno evidenziato come la volontà aziendale di disdettare gli accordi in vigore abbia creato un clima di tensione e agitazione. Hanno richiesto il rispetto degli impegni dell'integrativo, che prevede l'ultrattività fino a nuova intesa. Hanno criticato un atteggiamento inaccettabile verso lavoratori, istituzioni e comunità, chiedendo il ripristino di relazioni industriali e sindacali, libere da ricatti.

Prossimi passi e prospettive di accordo

Nonostante le divergenze, Cas ha ribadito l'intenzione di collaborare con i sindacati per sottoscrivere un nuovo contratto integrativo, che risponda alle esigenze dei dipendenti e al percorso industriale. Il prossimo incontro è il 24 luglio in Confindustria. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riconvocherà l'azienda a settembre per valutare il piano industriale.

La Cogne Acciai Speciali auspica che i prossimi incontri siano improntati a responsabilità e volontà di trovare punti d'intesa per superare le divergenze e raggiungere un accordo nell'interesse comune di lavoratori e azienda.