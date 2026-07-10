È tempo di accelerare sulle nomine da parte degli uffici scolastici regionali, è prevista per il prossimo 10 luglio l'apertura per la scelta delle province tramite piattaforma Informatizzazione Ruoli. Tutte le operazioni dovranno concludersi entro il 30 luglio, mentre gli Uffici scolastici pubblicano i posti disponibili. La prima fase della procedura, dedicata alla scelta della provincia, si tratterà, con ogni probabilità, di un unico turno di nomina, valido per tutte le classi di concorso e per tutte le tipologie di posto, con procedure distinte tra candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e quelli provenienti dalle Graduatorie di Merito dei concorsi.

La novità operativa riguarda soprattutto la possibilità, per ciascun aspirante, di ordinare liberamente le proprie preferenze incrociando province, classi di concorso e tipologie di posto. In pratica sarà possibile costruire un ordine di priorità personalizzato, indicando tutte le combinazioni ritenute di interesse. La scelta anticipata della provincia consentirà all'Amministrazione di velocizzare l'assegnazione delle sedi non appena verrà pubblicato il contingente regionale delle assunzioni.

Le finestre per le preferenze

La finestra per presentare le preferenze dovrebbe rimanere aperta fino a domenica 12 luglio, oppure, al massimo, fino alla mattinata di lunedì 13 luglio. Una volta reso noto il contingente e attribuite le quote provinciali, partirà immediatamente la seconda fase della procedura, dedicata alla scelta della sede scolastica.

L'USR ha evidenziato come i tempi saranno estremamente ridotti sia per la selezione della provincia sia per quella della scuola di destinazione. La rapidità delle operazioni è necessaria per consentire gli eventuali scorrimenti dovuti alle rinunce e garantire il completamento delle assunzioni entro le scadenze ministeriali.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche all'obbligo, introdotto dalla normativa lo scorso anno, di confermare la sede scolastica assegnata entro cinque giorni dalla comunicazione. Il mancato rispetto del termine comporterà infatti la decadenza dalla procedura di assunzione.

Elenchi progressivamente in uscita

Nel frattempo gli Uffici scolastici territoriali stanno progressivamente pubblicando gli elenchi dei posti disponibili nelle rispettive province.

Una documentazione particolarmente importante perché permetterà agli aspiranti di effettuare una scelta più consapevole nella fase di espressione delle preferenze provinciali.

Conclusa la procedura delle immissioni in ruolo da Graduatorie di Merito, il calendario ministeriale prevede una nuova serie di appuntamenti che interesseranno il reclutamento dei docenti di sostegno e le supplenze annuali.