Un gruppo di donne disoccupate ha occupato la sede dell'assessorato regionale al Lavoro, situata in via De Gasperi a Napoli. L'azione di protesta, iniziata nella mattinata del 14 luglio 2026, ha visto la partecipazione di decine di manifestanti, tutte unite dalla richiesta di interventi concreti per il lavoro e il sostegno al reddito.

L'occupazione degli uffici regionali

Organizzate in un collettivo, le donne si sono introdotte nei locali dell'assessorato, esponendo striscioni e cartelli con slogan che evidenziavano la necessità di maggiori opportunità lavorative e l'implementazione di politiche attive per l'occupazione femminile.

La manifestazione, sebbene pacifica, ha generato disagi alle attività degli uffici e all'operatività amministrativa regionale. Le partecipanti hanno dichiarato di non voler lasciare i locali fino a quando non avranno ricevuto risposte concrete dalle istituzioni. Tra le richieste principali figurano l'avvio di percorsi di formazione professionale e l'attivazione di misure di sostegno economico per le donne prive di occupazione.

Le istanze e la risposta istituzionale

Durante la mattinata di protesta, alcune rappresentanti del gruppo hanno incontrato i funzionari dell'assessorato per presentare le proprie istanze. Le manifestanti hanno espresso con forza il loro disagio, affermando: "Non possiamo più aspettare, servono soluzioni immediate per chi è senza lavoro".

La situazione è stata costantemente monitorata dalle forze dell'ordine, presenti per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. In risposta, l'assessorato ha comunicato la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con le rappresentanti delle disoccupate, al fine di individuare possibili interventi a breve termine e offrire un concreto supporto.