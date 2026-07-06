Il sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon, ha formalmente annunciato la sospensione di un importante progetto destinato ai tirocinanti della Città Metropolitana di Napoli. La comunicazione è stata indirizzata sia al sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, sia al cardinale Crescenzio Sepe, figure chiave nel contesto locale. Questa drastica decisione è maturata a seguito del riscontro di "rilevanti anomalie" che sono emerse con chiarezza durante le approfondite verifiche amministrative condotte dagli organi competenti. Tali irregolarità hanno sollevato seri dubbi sulla correttezza e la trasparenza dell'intero iter progettuale, rendendo inevitabile l'interruzione delle attività previste.

Le motivazioni alla base della sospensione del progetto

Le ragioni che hanno portato a questa determinazione sono state esplicitate direttamente dal sottosegretario Durigon. Le anomalie riscontrate, infatti, non sono di lieve entità, ma riguardano in maniera specifica le procedure e i criteri che erano stati adottati per l'attuazione di questo ambizioso progetto. La comunicazione ufficiale della sospensione ha avuto un impatto immediato, coinvolgendo l'intero iter amministrativo che sovrintendeva ai tirocini. Questi percorsi formativi erano stati concepiti con l'intento di offrire opportunità concrete a giovani e disoccupati residenti nel territorio napoletano, rappresentando una potenziale via d'accesso al mondo del lavoro.

Il sottosegretario ha ribadito con fermezza che l'interruzione delle attività si è resa "necessaria per garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure", sottolineando l'importanza di un'azione correttiva per ripristinare la piena legalità e fiducia nell'iniziativa.

Le conseguenze per la Città Metropolitana di Napoli e i beneficiari

Il progetto dei tirocinanti, prima della sua interruzione, era stato concepito e avviato con il preciso obiettivo di favorire attivamente l'inserimento lavorativo dei giovani all'interno del contesto della Città Metropolitana di Napoli. L'iniziativa prevedeva il coinvolgimento di numerose strutture amministrative locali, con l'intento di creare un ponte tra il mondo della formazione e quello professionale.

La sospensione attuale, pertanto, comporta un'inevitabile interruzione temporanea di tutte le attività che erano state pianificate e avviate. Questa fase di stallo si protrarrà in attesa che vengano completate le ulteriori verifiche richieste dagli organi competenti, le quali dovranno fare piena luce sulle criticità riscontrate. Le autorità locali della Città Metropolitana di Napoli si trovano ora in una posizione di attesa, in quanto restano in attesa di ricevere ulteriori indicazioni e direttive chiare da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà stabilire i prossimi passi per la gestione di questa complessa situazione e per la salvaguardia degli interessi dei potenziali beneficiari.