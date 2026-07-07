La Sardegna ha registrato un significativo incremento di 15mila occupati nel settore delle costruzioni negli ultimi sei anni. Questo dato, che evidenzia una crescita robusta dell'occupazione nel comparto edile regionale, emerge dal rapporto presentato da Cna Sardegna. L'analisi è stata illustrata a Cagliari durante un incontro con i rappresentanti dell'associazione e gli operatori del settore, sottolineando la vitalità economica dell'isola.

Dati e Impatto Occupazionale

Il rapporto di Cna Sardegna rivela che il numero complessivo di lavoratori nel settore delle costruzioni è passato da 35mila a 50mila unità in sei anni.

Questo aumento rappresenta un segnale positivo per l'economia locale e conferma la dinamicità del comparto edile sardo. Francesco Porcu, presidente di Cna Sardegna, ha ribadito che "il settore delle costruzioni si conferma trainante per la crescita occupazionale in Sardegna", evidenziando il suo ruolo cruciale nel mercato del lavoro isolano.

Cna Sardegna e Prospettive del Settore

Cna Sardegna, associazione che rappresenta le imprese artigiane e le piccole e medie imprese, svolge un ruolo chiave nella promozione dello sviluppo economico e sociale. Offre servizi di consulenza, formazione e rappresentanza istituzionale. Attraverso la pubblicazione di rapporti periodici, Cna Sardegna monitora l'andamento dei settori produttivi regionali, fornendo dati essenziali per la pianificazione e la valutazione delle politiche di sviluppo.

Il rapporto ha inoltre evidenziato una decisa ripresa degli investimenti pubblici e privati nel settore delle costruzioni, fattore determinante per l'aumento dell'occupazione. Gli operatori hanno espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulle esigenze del settore per consolidare la crescita e garantire stabilità a lungo termine, contribuendo al benessere economico della Sardegna.