L'Emilia-Romagna ha registrato nel 2025 un marcato rallentamento nella crescita dell'occupazione, evidenziando l'incremento più contenuto degli ultimi quattro anni. Questo dato emerge chiaramente dall'analisi che, a fine dicembre 2025, ha rilevato un totale di addetti nelle imprese regionali superiore a 1.794.000 unità, con un modesto aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. La media annua per il 2025 si è attestata a 1.781.565 addetti, segnando una crescita complessiva dello 0,4%. Tale risultato indica un cambio di passo nel dinamismo del mercato del lavoro regionale.

Composizione e tendenze della forza lavoro

L'espansione occupazionale osservata è stata interamente sostenuta dal comparto dei lavoratori dipendenti. Questi hanno mostrato un robusto incremento dell'1,3% nel trimestre e dell'1% nella media annua, confermando il loro ruolo trainante. Al contrario, il lavoro indipendente ha continuato a mostrare segnali di debolezza, registrando una persistente flessione con una diminuzione del 2,8% nel trimestre e del 2,5% nell'arco dell'anno. Questa marcata divergenza ha portato la quota dei dipendenti a raggiungere l'83% del totale della forza lavoro regionale, evidenziando una crescente polarizzazione e una trasformazione strutturale del mercato del lavoro.

Andamento settoriale e impatti

La crescita degli addetti si è concentrata prevalentemente in specifici settori. I servizi diversi dal commercio hanno registrato un significativo aumento dell'1,2%, mentre il settore dell'agricoltura ha visto un incremento dell'1,1%. Questo indica una vitalità in comparti specifici dell'economia regionale. Tuttavia, il quadro non è uniforme: si è verificata una contrazione degli addetti in settori tradizionalmente forti come l'industria (-0,4%), il commercio (-0,1%) e altri comparti (-0,2%). Questi dati delineano una dinamica occupazionale differenziata, con alcuni settori in espansione e altri che affrontano evidenti difficoltà, riflettendo le sfide e le opportunità del tessuto economico emiliano-romagnolo.