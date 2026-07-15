La Filca Cisl Basilicata inaugura la sua nuova sede regionale a Potenza, in via della Chimica 77, venerdì 17 luglio alle ore 10.30. L'evento rappresenta un momento importante per il sindacato, che vedrà la partecipazione dei suoi vertici nazionali e regionali. Ad accogliere gli ospiti e a portare il saluto istituzionale sarà Angelo Casorelli, segretario generale della Filca Cisl Basilicata. Saranno presenti anche Ottavio De Luca, segretario generale della Filca Cisl nazionale, e Vincenzo Cavallo, segretario regionale della Cisl Basilicata.

L'apertura della nuova sede sarà l'occasione per la Filca Basilicata di fare il punto sulle principali sfide e conquiste che vedono protagonista il sindacato dei lavoratori delle costruzioni e affini.

Tra i temi centrali figurano le opere infrastrutturali, la legalità e la sicurezza sui cantieri, il welfare e l'applicazione dell'ordinanza regionale sull'allerta caldo. Quest'ultima dispone il divieto assoluto di lavoro all’aperto nelle ore a più alto rischio termico, in conformità ai dettami legislativi nazionali, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Angelo Casorelli ha sottolineato: «L’inaugurazione della nuova sede sarà un momento per ritrovarci, condividere il cammino fatto e guardare insieme al lavoro che ci attende in questa nuova casa, nella consapevolezza che la Filca Basilicata è un sindacato di prossimità, che vive il territorio con un rapporto diretto con tutti gli iscritti, nei cantieri e negli impianti fissi».

Le priorità strategiche per il 2026

Per il 2026, la Filca Cisl Basilicata ha delineato un'agenda politica incentrata su dieci punti chiave. Le priorità includono la tutela del lavoro e delle imprese, il rafforzamento della sicurezza, il completamento delle opere del PNRR, lo sviluppo dell'Alta Velocità e la rigenerazione urbana. Il segretario generale Angelo Casorelli ha ribadito l'impegno del sindacato nel rafforzare la tutela dei lavoratori e delle imprese locali, nel rinnovo dei contratti dell’edilizia e nella promozione di politiche di sicurezza sul lavoro sempre più mirate. La Filca Basilicata si impegna inoltre a favorire la formazione professionale e l'aggiornamento delle competenze, ponendo al centro la bilateralità, le scuole edili e i Comitati Paritetici Territoriali, oltre a supportare iniziative di sostenibilità e innovazione nel settore edile e a intensificare il dialogo con le istituzioni per una crescita sostenibile della regione.

Impegno per sicurezza e infrastrutture: il bilancio del 2025

Il 2025 ha visto la Filca Basilicata in prima linea su diversi fronti. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al potenziamento delle opere pubbliche e allo strumento della bilateralità a beneficio di lavoratori e imprese. Un traguardo significativo è stata la fusione tra la Cassa Edile di Potenza e quella di Matera, che ha dato vita alla Cassa Edile di Basilicata. Questa unificazione mira a semplificare e uniformare i servizi per tutti i lavoratori e le imprese della regione. Il sindacato ha anche promosso attivamente la necessità di misure per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature, culminata nell'emanazione di un'ordinanza regionale che vieta il lavoro nei cantieri nelle ore più calde.

Sul fronte delle infrastrutture, la Filca Basilicata ha posto tra le sue priorità la Ferrovia Ferrandina – Matera La Martella e il programma di investimenti per l'Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria. Il confronto con la Filca di Salerno e le istituzioni ha evidenziato come l'Alta Velocità sia considerata strategica non solo come traguardo tecnologico, ma anche come motore di crescita sostenibile e di integrazione territoriale. L'apertura di RFI alla proposta della Regione Basilicata per un tracciato di Alta Velocità sulla Battipaglia-Taranto, in grado di superare le criticità del tratto lento tra Romagnano e Potenza, apre nuovi spiragli per un significativo potenziamento dei collegamenti ferroviari nel territorio lucano.