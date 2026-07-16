Prende forma il quadro delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Dopo la conclusione delle operazioni di valutazione delle domande presentate dagli aspiranti docenti, diversi Uffici Scolastici Provinciali hanno avviato la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e, in alcuni casi, anche di quelle definitive. La diffusione degli elenchi, come previsto, non avviene in modo uniforme sul territorio nazionale, ma segue tempistiche differenti da provincia a provincia.

Le GPS rappresentano lo strumento principale per l'assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per questo motivo, migliaia di docenti stanno monitorando quotidianamente i siti degli Uffici Scolastici per verificare la propria posizione e l'eventuale apertura dei termini per la presentazione dei reclami contro errori materiali o di punteggio.

Elenco GPS 2026/27 pubblicate

BASILICATA

Matera –

CALABRIA

Catanzaro –

Crotone – Vibo Valentia –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone –

LAZIO

Frosinone –

Rieti – Viterbo –

LIGURIA

Genova – Imperia –

Savona – La Spezia –

LOMBARDIA

Bergamo + rettifica –

Milano –

Sondrio –

MARCHE

Pesaro Urbino –

PIEMONTE

Asti –

Alessandria –

Biella –

Novara –

Torino –

Vercelli – Verbano Cusio Ossola –

PUGLIA

Foggia –

Taranto –

SARDEGNA

Sassari –

SICILIA

Agrigento –

Caltanissetta ed Enna – Trapani –

TOSCANA

Grosseto –

Pistoia – Prato –

Siena –

VENETO

Padova I fascia sostegno –

Rovigo I fascia sostegno –

Treviso –

Resta però ancora incompleto il quadro nazionale, nello specifico sono molto attese le graduatorie dell'Emilia Romagna e quelle di Salerno.

D'altre parte, sono ancora numerosi Uffici Scolastici Provinciali che sono ancora impegnati nella verifica delle domande e nell'attribuzione dei punteggi. Si tratta di una situazione fisiologica, già registrata negli aggiornamenti precedenti, dovuta all'elevato numero di istanze da esaminare e alla necessità di effettuare controlli accurati sui titoli dichiarati dagli aspiranti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha più volte ribadito l'obiettivo di consentire la conclusione delle procedure in tempo utile per le nomine di fine estate. Tuttavia, il calendario resta differenziato e saranno i singoli Uffici Scolastici a stabilire le date di pubblicazione degli elenchi e delle successive convocazioni.

Gli aspiranti docenti sono quindi invitati a consultare con regolarità il sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia scelta, unico canale ufficiale attraverso il quale vengono pubblicati decreti, graduatorie, eventuali rettifiche e avvisi relativi alle supplenze.

L'aggiornamento delle GPS 2026/28 rappresenta uno dei passaggi più importanti dell'estate scolastica e accompagnerà, nelle prossime settimane, anche la procedura per l'espressione delle 150 preferenze finalizzata all'assegnazione degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche. Nel frattempo, la pubblicazione delle graduatorie prosegue a ritmo progressivo, con l'obiettivo di completare tutte le operazioni prima dell'avvio