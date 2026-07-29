Icop spa Società Benefit ha istituito il premio di risultato 2026 per i propri dipendenti, con importi che potranno raggiungere fino a 4.500 euro lordi. L'intesa è stata siglata il 29 luglio 2026, attraverso un accordo integrativo sottoscritto con le rappresentanze sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. La società, leader nell'ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei nel campo delle fondazioni speciali e del microtunnelling, ha così formalizzato un sistema di riconoscimento economico, definendo con chiarezza obiettivi e criteri di calcolo.

L'accordo si rivolge a tutti i collaboratori in forza presso Icop da almeno sei mesi. Il premio sarà determinato in base a una percentuale variabile tra il 5% e l'8% della retribuzione annua lorda (Ral), con un tetto massimo di 4.500 euro lordi. L'erogazione è prevista nella prima metà del 2027 e beneficerà di una tassazione agevolata all'1%. Il meccanismo premiante è strettamente legato al raggiungimento di specifici target di redditività aziendale, con una soglia minima del 95% dell'Ebitda target. Oltre al valore base, si applicherà una riparametrazione commisurata agli indicatori di presenza, ai KPI individuali o di reparto e a specifici obiettivi ESG, che includono anche percorsi di formazione e crescita professionale.

Questo premio si integra con la piattaforma di welfare aziendale già esistente, che mette a disposizione servizi fino a 2.100 euro per dipendente.

Il valore dell'accordo e la visione aziendale

Piero Petrucco, amministratore delegato di Icop, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “In un momento di significativo sviluppo per il nostro Gruppo, l’accordo con le organizzazioni sindacali valorizza l’impegno collettivo verso la sostenibilità, la crescita delle competenze e il valore della nostra comunità aziendale. Crediamo fermamente che distribuire valore e investire in un welfare evoluto rappresentino il modo più concreto per rispondere alle esigenze quotidiane dei nostri collaboratori e delle loro famiglie”.

Premi di risultato: il panorama regionale

Nel contesto del Friuli Venezia Giulia, iniziative simili sono state adottate anche da altre realtà produttive. Illycaffè, ad esempio, ha recentemente siglato un accordo di secondo livello con le proprie rappresentanze sindacali per un premio che può raggiungere fino a 1.800 euro. Anche in questo caso, il riconoscimento è collegato al conseguimento di obiettivi aziendali di crescita e redditività. L’intesa di Illycaffè prevede inoltre la possibilità di conversione volontaria del premio in strumenti di welfare, con un valore aggiuntivo del 10% sulla quota convertita. Questi accordi, diffusi sul territorio, mirano a riconoscere il contributo collettivo dei lavoratori e a integrare i sistemi di merito individuale già in vigore all'interno delle aziende.