Il calendario delle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027 entra nella fase più delicata. Oggi, 30 luglio 2026, si conclude la prima fase delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e Graduatorie di Merito dei concorsi (GM).

Per migliaia di aspiranti docenti, però, la partita non è ancora chiusa. Il mese di agosto 2026 sarà determinante perché concentrerà una serie di procedure fondamentali:

completamento degli eventuali scorrimenti delle graduatorie;

assunzioni finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia ;

; eventuale mini call veloce per coprire posti residui;

per coprire posti residui; assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche tramite GPS

Agosto 2026: spazio alle assunzioni da GPS sostegno prima fascia

La novità più attesa dai precari riguarda il sostegno.

Dal 31 luglio al 13 agosto 2026 sono previste le operazioni relative alla procedura di assunzione finalizzata al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno.

Il percorso riguarda i docenti specializzati sul sostegno inseriti nella prima fascia GPS che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura.

Il meccanismo prevede:

individuazione del docente dalla graduatoria; assegnazione della sede; contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo; svolgimento del percorso annuale di formazione e prova; conferma definitiva in ruolo in caso di esito positivo.

Questa procedura rappresenta uno degli strumenti utilizzati negli ultimi anni per ridurre il fenomeno delle cattedre di sostegno vacanti e il ricorso massiccio alle supplenze

Mini call veloce sostegno: come funziona e quando parte

Se dopo le operazioni ordinarie restano posti disponibili, il Ministero prevede la possibilità di ricorrere alla mini call veloce.

Il calendario indicato prevede:

pubblicazione dei posti residui entro il 14 agosto ;

; presentazione delle domande dal 14 agosto alle ore 14:00 fino al 18 agosto alle ore 12:00 ;

; conclusione delle assegnazioni entro il 21 agosto.

La mini call veloce consente ai docenti inseriti nella prima fascia GPS sostegno di altre province di candidarsi per ottenere un posto rimasto libero.

È una possibilità particolarmente importante per chi è disposto alla mobilità territoriale e punta alla stabilizzazione.

Supplenze 2026/27: cosa devono controllare i docenti ad agosto

Per affrontare correttamente le nomine di agosto, gli aspiranti docenti devono monitorare:

Il sito dell'Ufficio Scolastico Regionale; il sito dell'Ambito Territoriale provinciale; l'area personale del portale ministeriale; le eventuali comunicazioni relative alle convocazioni.

È fondamentale verificare: