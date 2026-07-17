In Puglia, il divario retributivo tra uomini e donne raggiunge il 27,2%, un dato superiore alla media italiana del 25,7%. Questa disparità emerge dal Rendiconto regionale di genere 2025 dell’Inps, presentato a Bari. La retribuzione media giornaliera per le donne si attesta a 64,8 euro, mentre per gli uomini sale a 89 euro.

Il gap salariale persiste anche nel settore pubblico, dove le donne percepiscono in media 113,8 euro al giorno contro i 143,6 euro degli uomini. Complessivamente, le retribuzioni femminili sono inferiori del 44% rispetto a quelle maschili, con una differenza del 28% tra i dipendenti pubblici e del 35% tra i lavoratori autonomi.

Il tasso di occupazione femminile in Puglia si ferma al 37,9%, a fronte del 64,2% maschile. Questo divario del 26,3% mostra un lieve miglioramento rispetto al 27,3% del 2024, ma rimane significativamente più alto della media nazionale del 17,4%.

Occupazione e inattività femminile: un quadro critico

A livello regionale, il tasso di disoccupazione femminile è dell’11,5%, superando quello maschile di 2,4 punti percentuali. La forbice si allarga tra le più giovani: nella fascia d’età 15-24 anni, la disoccupazione femminile tocca il 36,6%, contro il 30,1% maschile. L’analisi dell’inattività rivela un dato ancora più preoccupante: tra i 15 e i 64 anni, il 57,1% delle donne è inattivo, ovvero il 27,9% in più rispetto agli uomini.

Ciò significa che in Puglia, una donna su due in età lavorativa non è occupata e non cerca impiego, un dato che supera ampiamente la media nazionale del 15%.

Un altro elemento distintivo è l’ampio ricorso al lavoro part-time tra le donne: nel 2024, il 56,9% delle dipendenti ha optato per questa modalità, a fronte del 24,7% degli uomini. Nel 2025, si è registrato un aumento delle domande per il Reddito di libertà, con 591 richieste (di cui 292 accolte), e delle richieste di congedo per donne vittime di violenza, pari a 97.

Congedi e sostegno alla genitorialità

Il Rendiconto di genere 2025 dell’Inps, pubblicato il 27 febbraio 2026, fornisce dettagli sui congedi. Nel settore privato e agricolo, i congedi di maternità sono stati richiesti principalmente da donne con contratto a tempo indeterminato (8.450 congedi, in calo del 3,8% rispetto al 2023), seguite da lavoratrici a tempo determinato (2.199, -8,9%) e stagionali (84, -21,5%).

La fascia d’età più interessata è quella tra i 25 e i 34 anni (6.072, -7,7%), seguita dai 35-44 anni (3.819, -2,1%).

Per quanto riguarda i congedi parentali, nel 2024 le giornate fruite dalle donne ammontano a 825.382 (+8,1% rispetto al 2023), mentre quelle degli uomini sono state 118.947 (+18,2%). Un dato significativo è l’aumento dei congedi parentali richiesti dagli uomini, che nel 2024 sono stati 5.360, con un incremento del 73% rispetto al 2022. I congedi di paternità nel settore privato e agricolo hanno raggiunto quota 8.750 (+1,2%), di cui 7.814 da lavoratori a tempo indeterminato (+1,7%).

Indennità e bonus: il quadro delle prestazioni

L’analisi delle prestazioni include l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI), che nel 2024 ha visto 84.648 donne e 84.976 uomini beneficiarne, con un aumento rispettivamente dell’8,1% e del 6,5% rispetto al 2023. Il numero di beneficiari del bonus asilo nido nel settore privato è stato di 318.994 (+19,6% rispetto al 2023), mentre nel pubblico si è registrato un calo a 206.567 (-5,9%).