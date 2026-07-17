In Puglia, il divario retributivo tra uomini e donne si attesta al 27,2%. La paga media giornaliera per le donne è di 64,8 euro, contro gli 89 euro percepiti dagli uomini. Questo scarto è superiore alla media italiana, ferma al 25,7%. La disparità si riflette anche nel settore pubblico, dove la retribuzione media giornaliera per le donne è di 113,8 euro, a fronte dei 143,6 euro per gli uomini.

Questi dati emergono dal Rendiconto regionale di genere 2025, presentato a Bari. Il documento evidenzia come le differenze di genere si manifestino anche nelle pensioni: quelle delle donne risultano inferiori del 44% rispetto a quelle maschili.

Nello specifico, il gap pensionistico è del 28% tra i dipendenti pubblici e del 35% tra i lavoratori autonomi. Nel fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, l’importo medio mensile per le donne è di 840 euro, mentre per gli uomini è di 1.507 euro. Alla presentazione hanno partecipato Roberto Ghiselli, presidente del Civ Inps, Benedetta Dito, direttrice regionale Inps Puglia, e Cosima Nadia Polito, presidente del Comitato regionale Inps Puglia.

Occupazione, disoccupazione e inattività femminile

Il tasso di occupazione femminile in Puglia nel 2025 si attesta al 37,9%, a fronte del 64,2% maschile, con un divario di 26,3 punti percentuali. Questo dato, pur mostrando un lieve miglioramento rispetto al 27,3% del 2024, rimane significativamente superiore alla media nazionale del 17,4%.

Il tasso di disoccupazione femminile a livello regionale è dell'11,5%, superando di 2,4 punti percentuali quello maschile. La forbice si allarga ulteriormente tra le giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, dove la disoccupazione femminile tocca il 36,6%, contro il 30,1% maschile.

Il fenomeno dell'inattività è particolarmente critico: tra i 15 e i 64 anni, il 57,1% delle donne non è occupato e non cerca lavoro. Questa percentuale è superiore del 27,9% rispetto agli uomini e si posiziona 15 punti al di sopra della media nazionale. Un altro dato rilevante è l'ampio ricorso al lavoro part-time tra le donne: nel 2024, il 56,9% delle dipendenti ha optato per questa modalità, contro il 24,7% degli uomini.

Misure di sostegno e congedi

Nel 2025, in Puglia sono state presentate 591 domande per il Reddito di Libertà, con 292 richieste accolte. Nello stesso anno, le domande di congedo per donne vittime di violenza sono state 97. Si osserva, inoltre, un incremento nell'utilizzo dei congedi parentali da parte degli uomini: nel 2024 sono stati 5.360, segnando una crescita del 73% rispetto al 2022.

Benedetta Dito, direttrice regionale Inps, ha sottolineato come “i risultati della Puglia confermano che le disuguaglianze di genere persistono nell’accesso al lavoro, nelle opportunità di carriera, nelle retribuzioni e nei trattamenti pensionistici”.