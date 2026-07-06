Il settore delle costruzioni in Sardegna ha registrato un incremento di 15mila occupati negli ultimi sei anni, affermandosi come il principale motore di crescita dell’occupazione regionale. Questo dato cruciale emerge da un'indagine congiunta della Fillea Cgil Sardegna e del centro di ricerche nazionale Cresme, presentata a Sassari presso la Camera di Commercio, alla presenza del segretario generale della Fillea Cgil nazionale, Antonio Di Franco.

Lorenzo Bellicini, direttore tecnico del Cresme, ha evidenziato che le costruzioni intrattengono relazioni con 59 delle 63 branche produttive, coinvolgendo il 93% delle attività produttive.

Sommando gli investimenti nel settore, la manutenzione ordinaria del patrimonio esistente e le attività immobiliari e di servizio, il peso delle costruzioni sul valore aggiunto della Sardegna si attesta al 31%, pari a circa un terzo dell’economia regionale.

Occupazione e dinamiche di settore

Tra il 2019 e il 2025, la crescita occupazionale in Sardegna è stata esclusivamente attribuibile al settore delle costruzioni. In questo periodo, a fronte di una perdita di tremila lavoratori nei servizi e un guadagno equivalente nell'industria, le costruzioni hanno registrato un aumento di 15.000 unità, contribuendo al 94% della crescita occupazionale regionale. L'analisi rivela, tuttavia, una crescente criticità: l'aumento dei prezzi delle case e degli affitti ha posizionato laSardegna come la quinta peggior regione italiana per accessibilità all’abitazione, misurata sul rapporto tra redditi medi e costi immobiliari.

Si prevede inoltre che la Sardegna sarà la prima regione italiana per aumento dei prezzi dal 2024 al 2025, con un incremento stimato del +30%.

Questi dati hanno spinto la Fillea Cgil a sollecitare una maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali verso il comparto delle costruzioni. Erika Collu, segretaria regionale della Fillea Cgil, ha proposto la creazione di una mappa regionale unica e centralizzata del patrimonio abitativo vuoto, attraverso la sinergia di enti come Regione, Comuni, enti intermedi, aziende regionali, demanio e università.

L’appello del sindacato e il contesto istituzionale

La Fillea Cgil ha evidenziato che "la casa e l’ambiente costruito rappresentano un’opportunità per lo sviluppo e la coesione sociale della Sardegna", poiché capaci di coniugare crescita economica, tenuta occupazionale e il contrasto alla povertà energetica e al disagio abitativo.

Il sindacato chiede, pertanto, investimenti e indirizzi politici che restituiscano al settore delle costruzioni la centralità che merita nell’economia regionale.

A livello nazionale, il segretario generale della Fillea Cgil, Antonio Di Franco, ha espresso preoccupazione per la mancanza di un adeguato sostegno governativo. Ha sottolineato che, nonostante il ruolo di motore trainante delle costruzioni sia in Sardegna che nel Paese, il Governo non le sostiene con politiche adeguate, criticando in particolare il mancato recepimento della direttiva "case green" e la conseguente assenza di politiche per l'efficientamento energetico, cruciali di fronte alla crisi climatica.