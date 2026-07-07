L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei giovani, una misura introdotta dal decreto Lavoro con l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile stabile. Questo bonus prevede un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i datori di lavoro privati che trasformano contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. L’agevolazione si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, riguardando rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026, con una durata complessiva non superiore a dodici mesi e senza soluzione di continuità.

Requisiti e dettagli dell’incentivo

L’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Il beneficio è destinato a giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa. Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, mentre le Pubbliche Amministrazioni sono escluse.

Non rientrano nell’incentivo i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e il personale dirigente, così come la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’esonero è invece riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con un riproporzionamento dell’importo massimo, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Per accedere al beneficio, è fondamentale rispettare gli obblighi contributivi, la normativa sul lavoro e applicare i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva. È inoltre richiesta la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l’agevolazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Sarà necessario utilizzare lo specifico modulo “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”, la cui attivazione sarà comunicata dall’INPS con un successivo messaggio. L’Istituto ha già illustrato il quadro normativo della misura e fornito le prime istruzioni amministrative con la circolare del 3 luglio 2026, precisando che ulteriori dettagli operativi saranno pubblicati in seguito.

È importante sottolineare che la misura non si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato né a quelle a termine, ma è dedicata esclusivamente alla stabilizzazione di rapporti di lavoro già in essere, in linea con i requisiti stabiliti.