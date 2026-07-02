Il mese di maggio 2026 ha segnato una contrazione nel numero degli occupati in Italia, con una diminuzione di 22.000 unità rispetto al mese precedente. Questa flessione, che si traduce in una variazione dello 0,1%, ha interessato in maniera diffusa sia la componente maschile che quella femminile della forza lavoro. In particolare, il calo ha coinvolto i dipendenti a termine e quasi tutte le classi d'età, evidenziando una tendenza generale alla riduzione delle posizioni lavorative. Tuttavia, un dato di rilievo emerge per i lavoratori con almeno 50 anni, i quali hanno registrato un incremento nell'occupazione, un trend positivo condiviso anche dai dipendenti permanenti e dagli autonomi.

Analisi dettagliata dell'andamento mensile

A maggio, il tasso di occupazione complessivo si è attestato al 63%, registrando una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al periodo precedente. L'analisi approfondita dei dati rivela che la principale causa di questa flessione mensile è da attribuirsi esclusivamente alla categoria dei dipendenti a termine, il cui numero è sceso a 2.388.000 unità. In netto contrasto, il settore dei dipendenti permanenti ha mostrato una solida crescita, raggiungendo un totale di 16.588.000 unità. Anche la categoria degli autonomi ha contribuito positivamente al quadro generale, con un aumento che ha portato il loro numero a 5.360.000 unità.

Il confronto annuale e gli indicatori chiave del mercato

Su base annuale, confrontando i dati di maggio 2026 con quelli di maggio 2025, il quadro occupazionale italiano presenta un incremento complessivo di 228.000 unità. Questa espansione è stata sostenuta principalmente dall'aumento dei dipendenti permanenti, che hanno visto un incremento di 275.000 unità, e degli autonomi, cresciuti di 198.000 unità. Nonostante la crescita complessiva, si è registrato un significativo calo dei dipendenti a termine, con una diminuzione di 244.000 unità nel corso dell'anno. Parallelamente, sul fronte degli altri indicatori mensili, il tasso di disoccupazione ha mostrato un'evoluzione positiva, scendendo al 5%, mentre il tasso di inattività ha registrato un lieve aumento, attestandosi al 33,6%.

La costante rilevazione e analisi di questi dati sull'occupazione, la disoccupazione e l'inattività sono strumenti cruciali per comprendere le dinamiche e le trasformazioni del mercato del lavoro nazionale. Questi indicatori forniscono una base essenziale per l'analisi economica e per l'orientamento delle politiche sociali e del lavoro, offrendo una panoramica chiara sull'andamento e sulle sfide che il sistema produttivo italiano si trova ad affrontare.