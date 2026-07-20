Il sistema degli Its Academy del Friuli Venezia Giulia si conferma tra i più performanti in Italia. A evidenziarlo è stata l'assessora regionale al Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen, durante la presentazione del monitoraggio Indire 2026 sugli esiti dei percorsi formativi regionali.

Occupazione e attrattività del sistema

"Il sistema degli Its in Friuli Venezia Giulia è ai vertici nazionali come risultati sia rispetto alle capacità di attrazione sul territorio regionale e fuori dal territorio regionale, sia come risultati non solo di perseguimento del titolo ma di inserimento lavorativo ad esito del titolo".

Rosolen ha sottolineato i dati relativi all'occupazione dei diplomati.

"Abbiamo superato abbondantemente il 92% di ragazzi e ragazze che, alla fine del loro percorso di Its, entrano all'interno del mondo del lavoro".

Secondo l'assessora, il risultato è frutto del coinvolgimento dell'intero sistema regionale.

"Un dato importante perché vede la partecipazione di tutto il sistema regionale, dai cluster, ai parchi scientifici, al sistema universitario".

Il ruolo delle imprese e la crescita degli iscritti

Rosolen ha evidenziato anche il crescente coinvolgimento del mondo produttivo.

"A questo si aggiunge una presenza sempre più importante del mondo delle imprese".

L'assessora ha spiegato che il sistema regionale è vicino al coinvolgimento di 130 aziende.

"Abbiamo quasi raggiunto le 130 imprese su tutto il sistema dei quattro Its".

Un altro elemento considerato significativo riguarda il numero degli iscritti rispetto alla popolazione giovanile.

"L'altro dato importante - ha proseguito Rosolen - è che, in percentuale sulla popolazione giovane presente nel territorio, come numero di iscritti agli Its siamo al vertice nazionale".

Investimenti e nuovi percorsi

I quattro Its regionali continueranno a svilupparsi anche grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione.

"I quattro Its si stanno muovendo come sistema a livello regionale e beneficeranno nei prossimi due anni di 15 milioni messi a disposizione dalla Regione sul Fondo sociale europeo".

Guardando all'anno formativo 2026/2027, Rosolen ha annunciato l'apertura di nuovi percorsi.

"Due nuove sedi di percorso Its, compatibilmente con il numero di ragazzi che si iscriveranno, su Gorizia e su Monfalcone".

L'assessora ha inoltre confermato la volontà di proseguire il lavoro su Amaro come sede strategica per il territorio.

Benefici per gli studenti

In conclusione, Rosolen ha sottolineato il ruolo del Friuli Venezia Giulia nell'integrazione tra formazione tecnica superiore e sostegni agli studenti.

"Siamo l'unica regione in cui il sistema Its è entrato a far parte in maniera puntuale di tutti i benefici riservati ai ragazzi che si iscrivono al sistema universitario".

"Quindi benefici di reddito e di merito, su borse di studio e residenzialità".