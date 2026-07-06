Le principali organizzazioni sindacali delle Marche – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil – hanno formalmente richiesto l'apertura di un tavolo istituzionale urgente. L'obiettivo è affrontare la crescente problematica del lavoro in solitudine che caratterizza gli appalti di pulizia nella regione. Questa iniziativa scaturisce da un recente incontro tenutosi ad Ancona, dove i rappresentanti sindacali hanno messo in luce le significative criticità e i rischi a cui sono esposti numerosi lavoratori impiegati in questo settore essenziale.

Il fenomeno del lavoro in solitudine e i suoi rischi

Dal confronto sindacale è emerso con chiarezza che un numero considerevole di addetti alle pulizie si trova a operare in completa autonomia. Questi lavoratori svolgono le proprie mansioni in diverse strutture, sia pubbliche che private, spesso in orari notturni o in fasce orarie caratterizzate da scarsa presenza di altre persone. Tale condizione, universalmente riconosciuta come lavoro in solitudine, espone il personale a seri rischi. Tra questi, spiccano le minacce alla sicurezza fisica e al benessere psico-fisico, rendendo l'ambiente lavorativo particolarmente vulnerabile.

Di fronte a questa situazione, le organizzazioni sindacali hanno ribadito l'inderogabile necessità di avviare un dialogo costruttivo.

Si sollecita un confronto immediato sia con le istituzioni regionali sia con le aziende appaltatrici. L'obiettivo primario è individuare e implementare soluzioni concrete che possano garantire una maggiore tutela e un livello di sicurezza più elevato per tutti i lavoratori coinvolti negli appalti di pulizia delle Marche.

L'impatto e le problematiche specifiche nel settore

I dati presentati dai rappresentanti sindacali evidenziano la vasta portata di questo fenomeno, che interessa centinaia di lavoratori in tutta la regione Marche. Questi professionisti sono impiegati in una molteplicità di contesti, dagli appalti di pulizia nel settore pubblico a quelli nel privato, e condividono problematiche comuni.

Le criticità più pressanti includono l'assenza di un collegamento diretto con altri colleghi durante l'intero turno di lavoro e la conseguente difficoltà, se non impossibilità, di accedere a un supporto immediato in situazioni di emergenza o necessità.

Le sigle sindacali hanno sottolineato con forza l'importanza cruciale di sensibilizzare sia le istituzioni che le aziende appaltatrici riguardo a questa delicata questione. La proposta concreta avanzata è l'attivazione di misure specifiche e mirate, volte a mitigare e, ove possibile, eliminare i rischi intrinseci associati all'isolamento lavorativo. Si punta a creare un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per tutti gli addetti.

In conclusione, le organizzazioni sindacali hanno manifestato la ferma volontà di proseguire il dialogo e il confronto con tutte le parti interessate e coinvolte.

L'auspicio è che la richiesta di apertura del tavolo istituzionale venga accolta con la massima celerità. L'obiettivo finale è un tangibile e significativo miglioramento delle condizioni di lavoro per tutti gli addetti agli appalti di pulizia nelle Marche, garantendo loro la dignità e la sicurezza che meritano.