La Regione Molise ha ufficialmente pubblicato l'avviso per l'attivazione di nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in modalità duale, destinati al ciclo formativo 2026-2029. Questa importante iniziativa, promossa dall'Assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1.844.137 euro. I fondi provengono dal programma regionale "Molise Fesr Fse+ 2021-2027" e sono integrati da risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottolineando un impegno congiunto per lo sviluppo del territorio.

L'avviso mira all'attivazione di sei percorsi triennali, pensati per il conseguimento della qualifica professionale, e di un percorso di quarto anno, finalizzato all'ottenimento del diploma professionale di tecnico. Nel complesso, saranno finanziati ben 77 percorsi individuali. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, ampliare significativamente l'offerta formativa regionale, rendendola più ricca e diversificata; dall'altro, contrastare efficacemente la dispersione scolastica e, soprattutto, rafforzare il collegamento vitale tra il sistema della formazione e il mondo del lavoro, preparando i giovani alle sfide del futuro.

Il Modello Duale: Ponte tra Scuola e Impresa

Il cuore di questa proposta è il sistema duale, una metodologia innovativa che integra in maniera sinergica la formazione teorica in aula con l'esperienza pratica diretta in azienda.

Attraverso strumenti consolidati come l'apprendistato di primo livello, l'alternanza rafforzata e l'impresa formativa simulata, i partecipanti avranno l'opportunità di acquisire competenze professionali concrete e immediatamente spendibili. Questo approccio è fondamentale per garantire che le abilità sviluppate siano pienamente coerenti con le esigenze specifiche del sistema produttivo locale e nazionale, contribuendo così a ridurre il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Destinatari e Modalità di Partecipazione

I percorsi formativi saranno realizzati da organismi di formazione accreditati all'interno del sistema regionale IeFP. Essi sono rivolti in via prioritaria ai giovani che, alla data di avvio delle attività, non abbiano ancora compiuto 16 anni, rappresentando un'opportunità strategica per chi si affaccia al mondo della formazione professionale.

Le proposte progettuali da parte degli enti interessati dovranno essere presentate seguendo le modalità e le scadenze dettagliatamente indicate nell'Avviso pubblico. Tutte le informazioni necessarie, inclusa la modulistica, sono facilmente consultabili sul portale istituzionale della Regione Molise e sull'Albo Pretorio online, garantendo massima trasparenza e accessibilità.

L'Impegno Istituzionale per il Futuro dei Giovani Molisani

L'importanza strategica di questo investimento è stata ribadita dalle massime cariche regionali. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha dichiarato che "Investire nella formazione significa investire sul futuro del Molise", ponendo l'accento sul rafforzamento del legame tra formazione e mondo delle imprese per i giovani.

L'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, Roberto Di Baggio, ha a sua volta evidenziato il ruolo cruciale della formazione professionale nel "creare opportunità concrete per i giovani", promuovendo un inserimento qualificato nel mercato del lavoro attraverso l'esperienza diretta in azienda.