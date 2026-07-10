Le imprese italiane prevedono oltre 568 mila nuove entrate a luglio, con una stima di circa 1,5 milioni per il trimestre luglio-settembre. Le proiezioni del Bollettino Excelsior (Unioncamere-Anpal) delineano la domanda di lavoro nel settore privato.

Nonostante il volume di assunzioni, il mercato del lavoro affronta una notevole difficoltà di reperimento: il 48% delle figure professionali ricercate risulta introvabile. Questa criticità, un elemento strutturale, ostacola le aziende nella ricerca di candidati idonei.

Il settore dei servizi guida la domanda con circa 418 mila entrate, mentre l'industria ne prevede 150 mila.

A livello regionale, la Lombardia primeggia per gli ingressi attesi, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Lazio.

Mercato del lavoro: sfide e carenze di competenze

Il Bollettino Excelsior evidenzia come la domanda si concentri in servizi alle persone, commercio, ristorazione e turismo. Le imprese lamentano difficoltà nel reperire personale qualificato, con il 48% delle posizioni vacanti per mancanza di candidati o carenza di competenze specifiche. Una criticità per il sistema produttivo nazionale.

Le assunzioni si dividono tra contratti a tempo determinato e indeterminato, con una prevalenza dei primi. L'industria, specie il manifatturiero, cerca operai specializzati e tecnici. Nei servizi, la richiesta è alta per addetti alla ristorazione, personale di vendita e operatori socio-sanitari.

Unioncamere e Anpal: monitoraggio e politiche attive

Unioncamere rappresenta e coordina il sistema camerale italiano, promuovendo sviluppo e competitività. Anpal, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, coordina le politiche attive nazionali, favorendo l'incontro domanda-offerta e l'occupazione.

Il Bollettino Excelsior, frutto della collaborazione Unioncamere-Anpal, è uno strumento chiave per monitorare le tendenze occupazionali e le esigenze aziendali. Le informazioni orientano politiche del lavoro e formazione professionale, riducendo il mismatch tra competenze richieste e disponibili.