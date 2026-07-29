La fase dell'informatizzazione delle nomine per le supplenze dell'anno scolastico 2026/2027 sta entrando nelle battute conclusive. Per migliaia di aspiranti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), si tratta di uno dei momenti più attesi dell'intero anno scolastico, poiché da questa procedura dipenderà l'assegnazione degli incarichi annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. Con la chiusura della procedura informatizzata, gli Uffici Scolastici Provinciali inizieranno le operazioni di elaborazione delle preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma ministeriale.
Nelle settimane successive saranno pubblicati gli esiti delle assegnazioni e prenderà ufficialmente il via la stagione delle nomine che accompagnerà l'avvio del nuovo anno scolastico.
Cosa accade dopo la chiusura dell'istanza
Di seguito analizziamo nel dettaglio cosa accade dopo la chiusura dell'istanza, quali sono i passaggi che porteranno alle nomine di settembre, come funziona l'algoritmo ministeriale, quali incarichi verranno attribuiti e cosa dovranno fare gli aspiranti una volta ricevuta la proposta. La domanda informatizzata rappresenta il momento centrale dell'intera procedura di conferimento delle supplenze.
Attraverso l'istanza ogni aspirante ha indicato:
le sedi scolastiche preferite;
i comuni e i distretti;
le tipologie di posto richieste;
le classi di concorso;
la disponibilità per cattedre interne o esterne;
la disponibilità al completamento orario;
eventuali preferenze sintetiche
Come funziona l'algoritmo delle nomine
L'assegnazione degli incarichi avviene tramite un sistema informatizzato che segue criteri ben precisi.
L'algoritmo non sceglie casualmente la sede da assegnare, ma esamina le domande seguendo rigorosamente l'ordine delle graduatorie.
Per ciascun aspirante vengono verificati:
posizione in graduatoria;
punteggio;
precedenze previste dalla normativa;
riserve dei posti;
preferenze espresse nella domanda;
disponibilità residue al momento dell'elaborazione.
Quando viene individuata la prima preferenza compatibile con il punteggio e con i posti ancora disponibili, il sistema assegna quella sede e passa al candidato successivo.
È importante ricordare che l'algoritmo non confronta le preferenze con quelle degli aspiranti successivi, ma procede seguendo esclusivamente l'ordine della graduatoria.
Quando arriveranno le prime nomine
Terminata l'elaborazione informatica, gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicheranno gli esiti delle assegnazioni.
Generalmente le prime nomine vengono diffuse tra la seconda metà di agosto e i primi giorni di settembre, in modo da consentire alle scuole di iniziare l'anno scolastico con il maggior numero possibile di docenti già individuati. Contestualmente vengono pubblicati anche gli elenchi degli esclusi e dei rinunciatari.
Settembre sarà il mese decisivo
Con la conclusione della procedura informatizzata si apre quindi la fase più importante dell'intero calendario delle supplenze.
Nelle prossime settimane migliaia di docenti consulteranno quotidianamente i siti degli Uffici Scolastici Provinciali in attesa della pubblicazione dei bollettini.
Per molti aspiranti si tratterà del primo incarico dell'anno scolastico 2026/2027; per altri sarà necessario attendere i turni successivi o le convocazioni da Graduatorie di Istituto.