È in corso uno sciopero dei lavoratori del magazzino Kimono di Spalto Gamondio, ad Alessandria. A renderlo noto è Adl Cobas, che denuncia il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte della società appaltatrice uscente, Progresso Srl, entro i termini previsti dalla legge.

La denuncia del sindacato

Secondo il sindacato, il mancato versamento riguarda oltre 20 addetti impiegati nel magazzino.

"Parliamo di somme che spettano di diritto agli oltre 20 addetti che ogni giorno garantiscono il funzionamento del magazzino e che non possono trasformarsi nell'ennesima attesa imposta da chi non ha nessun rispetto per i dipendenti.

Questa vicenda dimostra, ancora una volta, come siano sempre i lavoratori e le lavoratrici a pagare il prezzo del sistema degli appalti nella logistica. A ogni cambio di gestione si ripetono gli stessi problemi: incertezza, organizzazione del lavoro che cambia e diritti che diventano improvvisamente più difficili da ottenere."

Kimono, storica azienda attiva nel settore dell'arredamento, ha celebrato nel 2025 i suoi 70 anni di attività.

"La mobilitazione andrà avanti"

Adl Cobas critica inoltre il ricorso al sistema degli appalti, ritenendo che le aziende committenti debbano assumersi maggiori responsabilità nei confronti dei lavoratori impiegati nella propria filiera.

"Non è più accettabile che imprese solide e affermate continuino a nascondersi dietro il sistema degli appalti quando nei propri magazzini vengono lesi i diritti.

Chi costruisce la propria immagine su qualità, affidabilità e attenzione non può disinteressarsi di ciò che accade nella propria filiera. Nessun lavoratore dovrebbe essere costretto a scioperare o a pregare per ottenere ciò che gli spetta."

Il sindacato ha infine annunciato che la mobilitazione proseguirà fino al pagamento di quanto dovuto.