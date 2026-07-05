Il 5 luglio 2026, il personale navigante di Easyjet ha registrato una forte adesione allo sciopero di 24 ore indetto dalla Uiltrasporti. La mobilitazione ha coinvolto presidi negli aeroporti di Milano, Roma Fiumicino e Napoli, evidenziando un profondo disagio tra gli equipaggi.

La protesta è stata proclamata per denunciare le criticità che interessano piloti e assistenti di volo e per sollecitare un confronto concreto con l'azienda. La Uiltrasporti ha sottolineato come l'ampia partecipazione allo sciopero dimostri il profondo malessere e la determinazione del personale nel chiedere risposte su temi cruciali quali il rinnovo contrattuale, le condizioni di lavoro, l'organizzazione operativa e le relazioni industriali.

Negli ultimi anni, il contributo dei lavoratori è stato fondamentale per sostenere la crescita operativa di Easyjet in Italia, garantendo elevati standard di sicurezza, professionalità e qualità del servizio. Nonostante questo impegno, persistono problematiche organizzative e contrattuali che incidono significativamente sulla vita professionale e personale degli equipaggi. Il contratto è scaduto da settembre 2025, rendendo urgente un intervento.

Richieste sindacali e prospettive del confronto

La Uiltrasporti ha ribadito la piena disponibilità a riprendere immediatamente il confronto con Easyjet. Tuttavia, ha posto come condizione che tale dialogo sia basato su ascolto, rispetto reciproco e una reale volontà di individuare soluzioni efficaci.

Il sindacato ha chiarito che, in assenza di tali presupposti, è pronto a continuare la protesta ad oltranza. Le richieste principali vertono sul rinnovo del contratto scaduto e sul miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'organizzazione operativa per tutti i naviganti.

Contesto di agitazioni nel settore aereo

Lo sciopero del personale Easyjet si è inserito in una giornata di agitazioni diffuse nel trasporto aereo nazionale. Il 5 luglio 2026 ha visto coinvolte diverse categorie professionali, oltre al personale di bordo Easyjet. Tra queste, il personale Enav di Malpensa ha incrociato le braccia per 24 ore e per un'ulteriore fascia di 4 ore. Anche il personale Assohandlers e quello aeroportuale in generale hanno aderito alle proteste.

A livello locale, si sono registrate agitazioni del personale Adr Security negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con uno sciopero di 8 ore, e del personale Asc Handling a Catania, con una mobilitazione di 4 ore. Queste iniziative congiunte hanno avuto effetti rilevanti sulla regolarità dei voli in tutta Italia, evidenziando una fase di forte tensione nel settore.