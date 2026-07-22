Le RSA Stellantis di Termoli hanno espresso forte preoccupazione per il futuro industriale e occupazionale del sito. È stata richiesta la convocazione di un tavolo dedicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con la presenza di istituzioni e del Ceo di Stellantis. Le dichiarazioni del Ceo Antonio Filosa sugli investimenti per il cambio eDCT non sono sufficienti a garantire stabilità e continuità occupazionale. L'annuncio della produzione del motore GSE Euro 7 non offre certezze.

Richiesta di confronto e criticità occupazionali

La situazione è caratterizzata da un continuo ricorso a contratti di solidarietà e ammortizzatori sociali. Questi strumenti rischiano di protrarsi senza risolvere le criticità strutturali. Le RSA hanno sollecitato le segreterie nazionali a promuovere un incontro urgente al Mimit con i vertici di Stellantis.

Parallelamente, lo stabilimento di Termoli affronta una riduzione dell’organico. Un accordo tra Stellantis e i sindacati (esclusa la Fiom) prevede sessanta esuberi incentivati entro il 31 dicembre 2026. Mentre la Uilm Molise lo considera uno “strumento volontario”, la Fiom territoriale ha espresso contrarietà, criticando la continua riduzione dell’occupazione e la “contraddizione tra prospettive produttive annunciate e ricorso a nuove uscite e ammortizzatori sociali”.

Prospettive produttive e investimenti

È stata annunciata per il 15 settembre la partenza della produzione del cambio eDCT, con un investimento di 41 milioni di euro, che dovrebbe ridurre gli esuberi a 400. I lavori propedeutici sono in corso, con installazione linee entro aprile e pre-serie tra giugno e luglio. La direzione ha confermato la produzione dei motori GSE FireFly, V6 e GME. I volumi di vendita di V6 e GME restano limitati, mentre il FireFly potrebbe beneficiare dell’aggiornamento Euro 7 e dell’interesse di Opel per un sostituto.

Termoli ha inoltre incassato l'addio definitivo al progetto dellagigafactory. Il consorzio ACC (Stellantis, Mercedes, Total) ha deciso di non riconvertire la fabbrica per la produzione di batterie. Questa scelta si allinea con una più ampia revisione della strategia sull’elettrico da parte di Stellantis, con oneri finanziari di 25 miliardi di euro nel bilancio 2025.