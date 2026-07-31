Il segretario generale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, ha evidenziato i limiti del mercato del lavoro regionale, ponendo l'accento sulla crescente precarietà. Secondo Tortorelli, non basta guardare al numero complessivo degli occupati, ma è cruciale interrogarsi sulla qualità del lavoro creato. L'aumento dei contratti a termine e la diminuzione di quelli stabili testimoniano una tendenza che compromette la stabilità in Basilicata.

I dati del Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro confermano un rallentamento della domanda di lavoro in Basilicata.

Nel trimestre luglio-settembre, le imprese lucane prevedono 13.360 nuove assunzioni, 130 unità in meno rispetto al 2025. Un segnale positivo è la diminuzione della quota di personale difficile da reperire, scesa al 39,3%, tornando sotto il 40% dopo diversi anni.

Contratti a termine e settori

Quasi i due terzi delle nuove assunzioni nella regione (64,9%) riguardano contratti a tempo determinato, mentre quelli a tempo indeterminato si attestano al 14,6%. Questo conferma che il mercato del lavoro lucano si basa prevalentemente sull'occupazione stagionale, concentrata in settori come turismo, servizi e agricoltura. Tortorelli ha sottolineato l'urgenza di invertire questa tendenza per un futuro occupazionale più solido.

Per promuovere un'occupazione più stabile e qualificata, il segretario della Uil Basilicata propone di investire in innovazione, manifattura, transizione energetica, servizi avanzati e filiere produttive ad alto valore aggiunto. Sono investimenti fondamentali per creare lavoro stabile e ben retribuito nella regione.

L'impegno Uil Basilicata

La Uil Basilicata, tra le principali organizzazioni sindacali regionali, si dedica alla tutela dei lavoratori e alla promozione di politiche per il miglioramento delle condizioni lavorative e sociali. L'organizzazione interviene su lavoro, salari e costo della vita, avvalendosi delle analisi del proprio Centro Studi, che monitora l'andamento del mercato del lavoro e gli indicatori economici regionali.

La posizione di Tortorelli ribadisce come la qualità dell'occupazione e la stabilità contrattuale siano pilastri irrinunciabili per lo sviluppo economico e sociale della Basilicata. La Uil Basilicata continua a promuovere un dialogo costruttivo per affrontare le sfide del mercato del lavoro lucano e garantire un futuro più sicuro e dignitoso.