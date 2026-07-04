Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil. La conferma è avvenuta al termine del XIX congresso del sindacato, svoltosi a Padova il 4 luglio 2026, consolidando la sua posizione alla guida dell'organizzazione.

Questa rielezione segna un nuovo capitolo per la Uil sotto la guida di Bombardieri, che aveva assunto l'incarico per la prima volta il 4 luglio 2020. Successivamente, era stato già riconfermato, sempre con voto unanime, il 15 ottobre 2022, in occasione del XVIII congresso tenutosi a Bologna. La sua riconferma a Padova ribadisce la forte fiducia nella sua leadership.

La continuità della leadership e il XIX congresso

La votazione unanime per Pierpaolo Bombardieri sottolinea la solida fiducia e la continuità nella leadership della Uil, un elemento chiave per l'azione sindacale futura. Il XIX congresso, che ha ospitato questo importante evento, si è tenuto a Padova dal 2 al 4 luglio 2026, richiamando l'attenzione su temi cruciali per il mondo del lavoro.

L'assise congressuale è stata caratterizzata dallo slogan programmatico: “Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell’era dell’Ia”. Questo tema centrale, presentato dallo stesso Bombardieri in apertura dei lavori, ha guidato le discussioni e le proposte emerse durante i tre giorni di incontri, focalizzandosi sulle sfide poste dall'evoluzione tecnologica.

Il "Patto in dieci punti" sull'Intelligenza Artificiale

Uno dei momenti salienti del congresso è stata la presentazione da parte del segretario generale di un «patto in dieci punti per regolare l’Intelligenza artificiale». Questo documento strategico, elaborato dalla Uil, sarà inviato alle controparti sociali e al governo con l'obiettivo di stabilire linee guida chiare e condivise per un approccio etico e sostenibile all'innovazione tecnologica.

Il patto si articola su principi fondamentali quali la contrattazione collettiva, la formazione continua dei lavoratori, la redistribuzione della produttività generata dall'AI e la condizionalità delle risorse, per garantire che lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale sia gestito in modo inclusivo, tutelando i diritti dei lavoratori e promuovendo una crescita equa e sostenibile per tutti.