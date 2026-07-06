Il segretario lucano della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, ha delineato una visione chiara per il sindacato del futuro durante il congresso nazionale del sindacato a Padova. Tortorelli ha enfatizzato la necessità di un modello che sappia camminare con le persone e nelle comunità, abbandonando l'approccio tradizionale che attende i lavoratori nelle sedi per raggiungerli invece nei loro luoghi di vita e di lavoro.

A testimonianza di questa nuova filosofia, Tortorelli ha presentato il progetto innovativo ‘On The Way 131’, illustrato anche tramite un filmato.

Questa iniziativa ha visto la Uil Basilicata percorrere migliaia di chilometri, raggiungendo sistematicamente tutti i 131 comuni lucani. L'obiettivo era incontrare direttamente cittadini, lavoratori, pensionati, giovani, imprenditori e amministratori locali. «Abbiamo consumato ore di riposo, pneumatici e qualche ammortizzatore – ha raccontato Tortorelli – ma soprattutto abbiamo percorso migliaia di chilometri per raggiungere uno ad uno tutti i 131 Comuni lucani. Non abbiamo organizzato una campagna di comunicazione. Abbiamo scelto di metterci in macchina e seguire la strada. La nostra strada».

Le sfide della Basilicata e la "Magna Carta 2030"

Nel suo intervento, Tortorelli ha posto l'accento sulle gravi emergenze che affliggono la Basilicata.

Tra queste, lo spopolamento, la crescente fuga dei giovani, la chiusura progressiva di scuole, banche e servizi essenziali, e le complesse vertenze industriali che coinvolgono realtà produttive come Stellantis, CallMat e Natuzzi. Il segretario ha inoltre ribadito il fermo impegno della Uil nelle battaglie per la sicurezza sul lavoro, contro il caporalato, per una sanità pubblica più efficiente e per lo sviluppo di infrastrutture moderne.

Da Padova, Tortorelli ha lanciato un forte appello affinché il Mezzogiorno torni al centro dell'agenda politica nazionale. Ha quindi presentato la “Magna Carta della Basilicata 2030”, una piattaforma programmatica ambiziosa pensata per delineare una strategia di sviluppo a lungo termine per la regione.

Le priorità individuate sono otto: la creazione di lavoro stabile e sicuro, il diritto per giovani e famiglie a restare in Basilicata, il rafforzamento della sanità territoriale, l'investimento in scuola e alta formazione, lo sviluppo di infrastrutture materiali e digitali, la valorizzazione dei borghi, l'adozione di politiche energetiche sostenibili e la costruzione di un welfare di prossimità capace di ridurre le disuguaglianze.

Dalle comunità lucane al Congresso nazionale: le proposte Uil

Il progetto “On The Way 131” si configura per la Uil Basilicata come un metodo permanente di lavoro. La sua essenza è l'ascolto attivo delle persone e la capacità di intercettare i problemi sul nascere, prima che si trasformino in emergenze conclamate.

Secondo Tortorelli, «non basta più raccontare il disagio. Oggi dobbiamo organizzare la speranza. Ed è una responsabilità che appartiene al sindacato». Questo viaggio capillare nei comuni lucani ha permesso di raccogliere centinaia di testimonianze, esigenze e proposte dirette dalle comunità, rafforzando la convinzione che il cambiamento autentico nasca dall'ascolto e dalla partecipazione.

Le proposte e le istanze emerse dal percorso “On The Way 131” confluiranno nel Progetto Basilicata 2026-2030, il documento che la delegazione lucana presenterà al XIX Congresso nazionale della Uil. L'evento, in programma dal 2 al 4 luglio a Padova, avrà come tema centrale “Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell’era dell’Intelligenza artificiale”.

Il congresso dedicherà particolare attenzione all'impatto dell'innovazione e dell'Intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. La Uil si propone di essere protagonista di questa trasformazione, portando proposte concrete sulla contrattazione, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, su come l'aumento della produttività generato dall'innovazione possa tradursi in una più equa redistribuzione della ricchezza prodotta.