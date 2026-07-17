Confcommercio Valle d’Aosta ha siglato un accordo territoriale per la gestione del lavoro stagionale nei settori del commercio, del terziario e dei servizi. L'intesa, formalizzata il 15 luglio 2026 presso la sede di Confcommercio Valle d’Aosta, vede la partecipazione di Savt, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Filcams-Cgil non ha aderito. Confcommercio ha evidenziato come in altre regioni ad alta vocazione turistica, come la provincia di Como, accordi simili siano stati sottoscritti anche da Filcams-Cgil. L'associazione ha espresso perplessità sulla mancata adesione: "non è dato comprendere per quale ragione uno strumento ritenuto idoneo a tutelare i lavoratori sul Lago di Como diventi improvvisamente inaccettabile ai piedi del Monte Bianco".

L'accordo risponde alle specificità economiche della Valle d’Aosta, interamente riconosciuta come area a prevalente vocazione turistica. Questa caratteristica comporta flussi di visitatori e carichi di lavoro concentrati in finestre stagionali. L'intesa disciplina il ricorso ai contratti di lavoro stagionali, garantendo quella certezza del diritto che la giurisprudenza ha reso essenziale per chi opera con contratti a termine senza adeguata copertura collettiva. L'alternativa non sarebbe il posto fisso, bensì una gestione della stagionalità con meccanismi meno trasparenti e più esposti a contenziosi.

Clausole e monitoraggio dell'intesa

Tra le disposizioni chiave, il ricorso al contratto stagionale deve essere esplicitamente indicato nel contratto individuale.

Le imprese invieranno all'Ente bilaterale del Commercio e del Terziario della Valle d’Aosta la documentazione per monitorare numero e durata dei rapporti. Il singolo contratto stagionale non potrà eccedere i sei mesi, e la durata complessiva con lo stesso lavoratore nell'anno non supererà i dieci mesi. Le parti effettueranno verifiche al termine delle stagioni estiva e invernale, analizzando imprese, lavoratori coinvolti e durata dei contratti.

Firmatari e obiettivi

L'accordo è stato sottoscritto da Savt, con il segretario generale Claudio Albertinelli e la segretaria del settore terziario Erika Donzel, e da Confcommercio Valle d’Aosta, rappresentata dal direttore Adriano Valieri. L'intesa è stata concepita per aderire alle specificità economiche e occupazionali della regione, il cui intero territorio, inclusa Aosta, è riconosciuto per la sua marcata vocazione turistica.

Il Savt Terziario assicurerà un attento monitoraggio per garantire che la stagionalità sia funzionale alle reali necessità del sistema economico valdostano, evitando che si traduca in precarizzazione permanente.