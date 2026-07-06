La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha dichiarato a Cagliari che le vertenze industriali presenti in Sardegna, in particolare quelle che riguardano il Sulcis, non possono essere considerate isolate. L'intervento è avvenuto il 6 luglio 2026, durante una discussione sulle ipotesi di rilancio del settore industriale nell'isola.

Fumarola ha evidenziato l'importanza di affrontare tali vertenze come parte di una politica industriale più ampia, non solo regionale ma anche nazionale ed europea. La leader sindacale ha affermato: "Non possiamo rischiare, come Paese, di perdere degli asset importanti; dobbiamo tutelarli.

Ma insieme agli asset, dobbiamo tutelare il lavoro, mantenendo uno sguardo sempre fermo sul tema della sicurezza, della salute e dell’ambiente".

La Cisl ha quindi rivolto un appello congiunto al governo regionale, al governo nazionale e all’Europa, affinché "tengano insieme queste dimensioni" e "facciano presto".

Le vertenze industriali: sfide per la Sardegna

Le vertenze industriali in Sardegna, e in particolare nel Sulcis, rappresentano una delle principali sfide per il tessuto produttivo e occupazionale dell'isola. Le richieste dei sindacati si concentrano sulla necessità di salvaguardare sia gli asset industriali sia i posti di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, alla salute e all’ambiente.

L'impegno della Cisl per l'industria e il lavoro

La Cisl, una delle maggiori organizzazioni sindacali italiane, opera in Sardegna attraverso le sue strutture territoriali, con l'obiettivo di rappresentare e tutelare i lavoratori dei diversi settori produttivi. L'organizzazione promuove iniziative e dialogo con le istituzioni per affrontare le problematiche legate all'industria e al lavoro nell'isola.