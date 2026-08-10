In Alto Adige, la carenza di manodopera qualificata interessa ormai quasi tutti i settori, portando il tema dell’occupazione attiva in età avanzata al centro del dibattito pubblico e istituzionale. Per l’assessora provinciale al Lavoro, Magdalena Amhof, questa rappresenta una leva fondamentale per la stabilizzazione del mercato del lavoro altoatesino. Amhof ha evidenziato come l’inclusione lavorativa delle persone oltre l’età pensionabile sia diventata una vera e propria necessità economica e sociale.

«L’occupazione in età avanzata non è più un tema marginale, ma un’ineludibilità economica e sociale», ha dichiarato l’assessora Amhof.

Ha inoltre sottolineato come una generazione di pensionati e pensionate in buona salute, in forma e altamente qualificati desideri continuare a mettere a disposizione le proprie conoscenze, anche dopo il pensionamento, su base giornaliera o stagionale. L’obiettivo dell’amministrazione provinciale è sostenere questo desiderio attraverso modelli semplici e finanziariamente vantaggiosi.

Nell’Amministrazione provinciale altoatesina sono già state intraprese misure concrete in tal senso: la nuova normativa sulla permanenza in servizio ha offerto ai dipendenti la possibilità di proseguire volontariamente l’attività lavorativa fino al compimento dei 70 anni. Questa scelta, spiega Amhof, permette di mantenere all’interno dell’organizzazione preziose competenze specialistiche ed esperienze accumulate nel tempo.

Modelli flessibili e quadro normativo

L’assessora Amhof è convinta che modelli di lavoro flessibili in età avanzata possano funzionare efficacemente anche nel settore privato e nell’economia, offrendo vantaggi sia alle imprese che alle persone più anziane. In Italia esistono già strumenti giuridici come i contratti di prestazione occasionale, ma nella pratica questi sono spesso vincolati a limiti rigidi e ostacoli amministrativi che ne riducono l’efficacia.

A livello nazionale, si discute sempre più spesso di misure volte a favorire fiscalmente la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età pensionabile e a semplificare il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. «Seguiamo con grande attenzione i dibattiti a Roma e facciamo valere attivamente le istanze altoatesine», ha ribadito l’assessora Amhof, sottolineando l'impegno della Provincia nel promuovere soluzioni adeguate.

La gestione del personale nell'Amministrazione provinciale

La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha adottato una serie di provvedimenti per la gestione del personale e la valorizzazione delle competenze interne. Una recente deliberazione della Giunta Provinciale, relativa alla nomina del Direttore del Dipartimento “Lavoro, Europa e Personale”, conferma l’attenzione dell’ente verso la gestione delle risorse umane e l’importanza di mantenere figure qualificate all’interno dell’amministrazione. La delibera specifica i criteri di nomina, i requisiti richiesti e le previsioni di spesa per salari e contributi nel triennio 2024-2026, evidenziando l’impegno della Provincia nel garantire continuità e competenza nelle proprie strutture e nel promuovere una politica del personale che includa anche l'esperienza dei lavoratori più anziani.