Sono in corso in tutta Italia le operazioni di assunzione dei docenti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno per l'anno scolastico 2026/2027. Gli Uffici Scolastici Provinciali stanno pubblicando progressivamente i primi bollettini di nomina con l'assegnazione delle sedi ai candidati individuati per il contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo. Le pubblicazioni proseguiranno nei prossimi giorni, con aggiornamenti quotidiani da parte delle singole province.

Un calendario diverso per ogni provincia

La procedura riguarda esclusivamente gli aspiranti specializzati sul sostegno inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS che hanno presentato, entro i termini previsti dal Ministero, la domanda informatizzata indicando le preferenze per le sedi e manifestando la disponibilità all'assunzione.

Le assegnazioni vengono effettuate sui posti residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento (GAE), graduatorie concorsuali ed elenchi regionali.

I bollettini pubblicati dagli Uffici scolastici riportano l'elenco dei docenti destinatari della nomina, la provincia, la tipologia di posto e la sede assegnata. Contestualmente vengono indicati gli aspiranti che non hanno ottenuto l'incarico per mancanza di disponibilità o perché non rientrati nelle posizioni utili della graduatoria. Ogni provincia procede secondo un proprio calendario, motivo per cui le pubblicazioni non avvengono nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale.

I docenti destinatari della nomina dovranno rispettare le indicazioni contenute nel bollettino provinciale e procedere all'accettazione dell'incarico nei termini stabiliti.

In genere l'accettazione deve avvenire entro cinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento, salvo eventuali diverse disposizioni contenute nei singoli decreti provinciali. La mancata accettazione comporta la decadenza dalla procedura di assunzione.

La Mini Call veloce

Le operazioni provinciali dovranno concludersi entro il 13 agosto 2026. Successivamente gli Uffici scolastici pubblicheranno i posti eventualmente residuati, che potranno essere destinati alla Mini Call Veloce, la procedura nazionale che consente ai docenti specializzati di concorrere per le disponibilità rimaste libere in province diverse da quella di inserimento. La pubblicazione dei posti residui è prevista entro il 14 agosto, mentre le domande per la Mini Call Veloce saranno presentate secondo il calendario ministeriale.

Parallelamente prosegue anche la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze valide per il biennio 2026/2028 e, una volta concluse le assunzioni finalizzate al ruolo, prenderanno il via le nomine per le supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno 2027. Gli aspiranti sono invitati a monitorare costantemente i siti degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, dove vengono pubblicati bollettini, rettifiche, disponibilità residue e ulteriori scorrimenti delle graduatorie.