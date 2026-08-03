Il sistema sanitario calabrese si prepara a un significativo rafforzamento dei propri organici grazie a una serie di nuovi concorsi pubblici deliberati da Azienda Zero. L’ente di governance regionale ha recentemente approvato l’indizione di procedure volte al reclutamento di dirigenti medici e di altre figure professionali, con l’obiettivo primario di potenziare ospedali e presidi territoriali della Calabria.

Complessivamente, i posti messi a bando da Azienda Zero ammontano a 137 unità. Questi si aggiungono a posizioni già previste per altre figure sanitarie essenziali: 349 infermieri, 176 operatori sociosanitari e 102 medici destinati specificamente alle aree di prima emergenza.

Le nuove procedure concorsuali coprono diverse discipline mediche: due dirigenti medici di chirurgia toracica, venti medici per la chirurgia generale, undici di anatomia patologica, diciannove urologi, trentasette pediatri e nove specialisti di otorinolaringoiatria. È stata inoltre autorizzata l’assunzione di otto ingegneri informatici e trentuno tecnici di laboratorio biomedico, figure che saranno integrate nell’organico di Azienda Zero.

Dettagli e distribuzione dei professionisti

I professionisti selezionati attraverso queste nuove procedure concorsuali saranno distribuiti tra gli enti del servizio sanitario regionale. La ripartizione avverrà sulla base dei fabbisogni specifici espressi dalle singole aziende, con l’intento di rispondere in modo mirato alle esigenze di personale e di rafforzare le aree più critiche.

L’obiettivo è garantire una maggiore efficienza nei servizi offerti ai cittadini calabresi.

Queste iniziative si inseriscono in un quadro più ampio di interventi già avviati da Azienda Zero per il potenziamento del personale sanitario regionale. I concorsi già in corso, che prevedono l’assunzione di centinaia di infermieri, operatori sociosanitari e medici per le aree di emergenza, confermano l’impegno costante dell’ente per il miglioramento della sanità locale.

Il ruolo di Azienda Zero e i bandi precedenti

Azienda Zero, in qualità di ente di governance della sanità calabrese, ha la missione di coordinare e ottimizzare le risorse del servizio sanitario regionale. Questo include la promozione di procedure di reclutamento e gestione del personale in linea con le necessità espresse dalle aziende sanitarie e ospedaliere.

L’ente ha recentemente pubblicato un maxi concorso per 147 professionisti sanitari, focalizzato in particolare sulle discipline di ortopedia e traumatologia e medicina d’accettazione e d’urgenza. In questo bando, la medicina d’urgenza è risultata la specialità maggiormente interessata dalla carenza di personale, con 102 posti vacanti, mentre i restanti 45 posti sono destinati ai reparti di ortopedia e traumatologia.

Questi interventi si aggiungono a precedenti avvisi pubblici gestiti sempre da Azienda Zero, che hanno visto la partecipazione anche di professionisti provenienti da Paesi dell’Unione Europea ed extra UE. In uno di questi bandi precedenti, sono risultati idonei 168 professionisti, evidenziando una strategia complessiva volta a reperire risorse qualificate anche oltre i confini nazionali per rispondere efficacemente alle esigenze della sanità calabrese.