La vertenza CallMat, che coinvolge 350 lavoratori a Matera, non può essere accantonata. "Non voglio che il mese di agosto passi sopra la vertenza CallMat come se fosse una pratica sospesa. Non è un fascicolo che si può archiviare ad agosto", ha dichiarato l'onorevole Arnaldo Lomuti (M5S). Molte famiglie vivono questa incertezza da due anni, avendo perso l'unico strumento per il loro futuro.

Lomuti ha denunciato il fallimento dell'avviso pubblico regionale da dieci milioni di euro (per reimpiego e progetti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), andato deserto.

Nessuna candidatura è stata presentata. Il tavolo ministeriale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è concluso senza soluzioni, con la sola proroga dei volumi da Tim. Il parlamentare ha criticato la Regione per aver definito la situazione una "fase di un percorso più ampio", ritenendola una formula per guadagnare tempo. "Quando un’amministrazione mette sul tavolo dieci milioni di euro e nessun imprenditore si presenta, il problema non sono le risorse: è lo strumento", ha affermato Lomuti, evidenziando il fallimento di una politica industriale.

Incertezze sulle tutele e critiche istituzionali

Le tutele per i lavoratori, nella migliore delle ipotesi, si estenderanno fino a dicembre, lasciando quattro mesi di incertezza.

Ciò comporta per le famiglie spese come affitti, mutui e scuola. Matera rischia gravi conseguenze dalla perdita del bacino occupazionale. Lomuti ha evidenziato l'assenza di chiarezza regionale su gennaio e criticato il Ministero: "un Ministero che si limita a registrare il fallimento altrui e a rinviare la convocazione successiva non sta mediando, sta accompagnando la vertenza verso l’esaurimento".

Alla ripresa dei lavori parlamentari, l'onorevole chiederà un tavolo con data certa e l'obiettivo di chiudere la vertenza, non di aggiornarla. Richiesta rendicontazione sull'impiego dei due anni trascorsi. Rivolgendosi ai lavoratori CallMat, Lomuti ha ribadito: "Non siete un fascicolo che si può archiviare ad agosto.

La vostra vertenza non si ferma perché si fermano le istituzioni. Io ci sono, e continuerò a esserci finché non ci sarà una risposta".

Il bando regionale: obiettivi e fallimento

L'avviso pubblico regionale da dieci milioni di euro, per reindustrializzazione e salvaguardia occupazionale CallMat (con fondi per reimpiego e progetti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), è rimasto senza candidature nonostante condizioni ampliate e rafforzamento finanziario. Ciò ha rivelato difficoltà nell'attrarre operatori capaci di rispettare tempi e garantire ricollocazione. La Regione ha ammesso che le imprese contattate non soddisfacevano i requisiti, confermando complessità e necessità di soluzioni efficaci.