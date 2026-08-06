A settembre, nel cuore del Chianti fiorentino, riapre i battenti la settima edizione della scuola per giovani contadini. Questo corso triennale, promosso dall’agenzia formativa Chiantiform e sostenuto da un finanziamento di circa 300mila euro della Regione Toscana nell'ambito del progetto GiovaniSì (attraverso il Pr Fse+ 2021-2027), mira a formare la prossima generazione di operatori agricoli. L’iniziativa, che prenderà il via a metà settembre, accoglierà una classe di 15 iscritti ed è supportata attivamente dai Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Bagno a Ripoli e Impruneta.

Il percorso formativo si distingue per un approccio equilibrato, alternando lezioni in aula a intense attività pratiche nei campi. Prevede 1.085 ore dedicate alla formazione teorica e altrettante al laboratorio, integrate da 800 ore di alternanza scuola-lavoro con tirocini diretti presso le aziende agricole del territorio. Il corso è pensato per giovani sotto i 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il progetto è stato definito "un vero fiore all’occhiello" per la regione, evidenziando una notevole capacità di inserimento lavorativo che si attesta intorno al 90%. L'efficacia di questa "formula empirica", che unisce teoria e pratica, è ulteriormente rafforzata dalla stretta collaborazione con il ricco tessuto economico e produttivo locale.

Struttura e finalità del percorso

Il corso triennale, interamente gratuito, si estende da settembre a giugno, con lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00. L'intera formazione ammonta a 2.970 ore, equamente ripartite tra teoria, attività laboratoriali e periodi di stage. Ogni classe beneficia del supporto costante di un team composto da 20-25 docenti, codocenti e tutor. La finalità primaria del progetto è "favorire l’accesso ad un’istruzione inclusiva e di qualità" per i giovani sotto i 18 anni. Il percorso IeFP denominato “A. Green Chianti” è specificamente progettato per sviluppare competenze innovative e altamente spendibili nel settore agricolo, coprendo aree come la filiera agroalimentare, le bioenergie, la digitalizzazione e l'agricoltura di precisione.

Successi e procedure di iscrizione

Dal suo lancio nel 2014, il progetto ha visto la realizzazione di cinque corsi biennali e altrettanti triennali, formando un totale di 72 giovani, inclusi sei ragazze. Il tasso di occupazione tra i diplomati è notevole, raggiungendo il 90%, con circa il 30% che consegue un contratto a tempo indeterminato. Le iscrizioni sono gratuite e devono essere completate entro il 31 agosto, tramite la piattaforma ministeriale UNICA o contattando direttamente Chiantiform. Questa scuola si configura come un'opportunità concreta per combattere la dispersione scolastica e per immettere nuove, specializzate competenze nel settore agricolo toscano.