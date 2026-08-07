Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno congiuntamente indetto uno sciopero generale che interesserà l'intero settore del commercio e della distribuzione organizzata in Calabria. L'astensione dal lavoro è prevista per la giornata di giovedì 15 agosto, in coincidenza con la festività di Ferragosto. Questa importante iniziativa coinvolgerà tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati presso supermercati, ipermercati, grandi magazzini e tutti i punti vendita della grande distribuzione presenti sull'intero territorio regionale, sottolineando la vasta portata della mobilitazione.

Le ragioni della protesta

La decisione di indire questa azione di protesta per la giornata di Ferragosto è motivata dalla ferma richiesta di garantire il pieno diritto al riposo festivo e di tutelare in modo efficace la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Le sigle sindacali evidenziano con forza come la giornata del 15 agosto rappresenti una festività di grande rilevanza sociale e culturale, per la quale si ritiene indispensabile che venga garantita la possibilità di astenersi dal lavoro. La mobilitazione mira, pertanto, a rivendicare con determinazione il diritto al riposo nei giorni festivi e a sensibilizzare sia le aziende del settore che l'intera opinione pubblica sull'importanza cruciale di tutelare la dignità dei lavoratori del settore e le loro condizioni contrattuali.

Ambito e adesione alla mobilitazione

La protesta coinvolgerà in maniera capillare l'intero comparto del commercio e della distribuzione organizzata in Calabria, estendendosi dalla grande distribuzione organizzata alle principali catene commerciali operative e attive nella regione. Le organizzazioni sindacali rivolgono un accorato appello a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore affinché aderiscano in massa all'astensione dal lavoro per l'intera giornata di giovedì 15 agosto. L'iniziativa è chiaramente finalizzata a richiamare una maggiore e doverosa attenzione sulle condizioni lavorative che caratterizzano il settore e a stimolare una riflessione più ampia e approfondita sulle politiche di apertura durante le festività.

Questa astensione dal lavoro, specificamente prevista per la giornata di Ferragosto, si configura come una delle più significative e attese iniziative sindacali dell'anno nell'ambito del settore commerciale calabrese. L'obiettivo primario di questa azione è quello di ottenere risposte concrete e tangibili sia dalle aziende coinvolte che dalle istituzioni competenti, in merito alle pressanti richieste avanzate dai lavoratori per una migliore tutela dei loro diritti.