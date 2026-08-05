Il mese di agosto 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti per il personale della scuola. Il calendario NoiPA prevede infatti diverse emissioni urgenti e speciali, oltre al consueto pagamento dello stipendio mensile. Docenti, personale ATA e supplenti attendono non solo l'accredito dello stipendio ordinario, ma anche il pagamento degli arretrati contrattuali e delle competenze spettanti ai supplenti brevi e saltuari.

Di seguito il calendario completo con tutte le date di pagamenti NoiPA di agosto 2026, le emissioni previste e le informazioni utili per capire quando saranno effettuati gli accrediti.

Calendario NoiPA: tutte le date delle emissioni

Il primo appuntamento del mese è fissato per lunedì 10 agosto 2026, quando è prevista un'emissione urgente destinata principalmente alle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari già autorizzate dalle istituzioni scolastiche.

La data più attesa è però martedì 11 agosto 2026, giorno in cui NoiPA effettuerà l'emissione speciale relativa agli arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. L'operazione interessa il personale avente diritto, tra cui docenti e ATA di ruolo e supplenti annuali, che riceveranno gli aumenti stipendiali e gli arretrati maturati fino al mese di luglio.

Una seconda emissione speciale è prevista per martedì 18 agosto 2026.

In questo caso i pagamenti riguarderanno soprattutto i supplenti brevi e saltuari, le cui competenze saranno liquidate sulla base delle autorizzazioni trasmesse dalle segreterie scolastiche.

Quando arrivano gli accrediti NoiPA

Dopo le emissioni, inizieranno gli accrediti sui conti correnti dei dipendenti. Ecco il calendario delle emissioni e degli accrediti

10 : emissione urgente per le rate arretrate dei supplenti brevi.

: emissione urgente per le rate arretrate dei supplenti brevi. 11 : emissione speciale degli arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca.

: emissione speciale degli arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca. 18 : emissione speciale dedicata ai supplenti brevi.

: emissione speciale dedicata ai supplenti brevi. 21 : accredito delle competenze dell'emissione speciale dell'11.

: accredito delle competenze dell'emissione speciale dell'11. 24 : pagamento dello stipendio ordinario del personale della scuola.

: pagamento dello stipendio ordinario del personale della scuola. Entro il 28: accredito delle competenze relative all'emissione speciale del 18.

Le date potrebbero subire lievi variazioni legate ai tempi bancari o alle procedure tecniche di elaborazione dei pagamenti.

Pagamenti supplenti brevi: cosa sapere

Per i supplenti brevi e saltuari non esiste una data identica per tutti. Il pagamento dipende infatti dall'autorizzazione delle rate da parte delle scuole e dalle successive lavorazioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso NoiPA.

Per questo motivo alcuni supplenti potrebbero ricevere l'accredito già nella seconda metà di agosto, mentre altri potrebbero visualizzare il pagamento solo nei giorni successivi, qualora le autorizzazioni siano state trasmesse in ritardo. Nello specifico il calendario completo:

10 agosto 2026 – Emissione urgente per rate arretrate dei supplenti brevi.

11 agosto 2026 – Emissione speciale degli arretrati del CCNL Scuola.

18 agosto 2026 – Emissione speciale dedicata ai supplenti brevi.

21 agosto 2026 – Accredito dell'emissione speciale dell'11 agosto.

24 agosto 2026 – Pagamento dello stipendio ordinario NoiPA.

Entro il 28 agosto 2026 – Accredito dell'emissione speciale del 18 agosto.

Il mese di agosto rappresenta quindi uno dei più importanti dell'anno per il personale della scuola.

Oltre allo stipendio ordinario, migliaia di lavoratori attendono infatti il pagamento degli arretrati contrattuali e delle competenze maturate, con un calendario di emissioni e accrediti che sarà seguito con particolare attenzione da docenti, personale ATA e supplenti.