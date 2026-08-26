La Uil Sardegna ha lanciato un forte appello per l'istituzione di un protocollo regionale permanente, mirato a regolamentare il lavoro in condizioni di caldo estremo. Questa iniziativa nasce in risposta al nuovo record di temperatura assoluto registrato nell'isola: il 19 luglio 2026, a Orani, in provincia di Nuoro, la colonnina di mercurio ha toccato i 48,4 gradi Celsius, il valore più elevato mai rilevato in Sardegna. Tale dato è stato ufficialmente convalidato dal Dipartimento Meteoclimatico dell'Arpas, con il supporto tecnico di SIAP-Micros, superando il precedente primato regionale di 48,2 gradi, stabilito nel luglio 2023 a Jerzu e Lotzorai.

Fulvia Murru, segretaria generale della Uil Sardegna, ha espresso con chiarezza la posizione del sindacato: “Di fronte a questi numeri non possiamo più considerare il caldo estremo un’emergenza occasionale; sta diventando una condizione che cambia anche il modo di organizzare il lavoro. A 45 o 48 gradi non si può lavorare come se nulla fosse”. Pur riconoscendo l'importanza dell'ordinanza regionale adottata per l'estate 2026, la Uil sottolinea come non sia più sufficiente intervenire anno dopo anno con sole misure emergenziali. Il sindacato propone, quindi, l’apertura di un confronto con la Regione, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, l'Inail, l'Ispettorato del lavoro, il sistema sanitario e la Protezione civile, al fine di definire regole stabili e durature.

Le proposte per un protocollo efficace e la tutela dei lavoratori

Secondo le indicazioni della Uil Sardegna, il protocollo regionale dovrebbe individuare soglie di rischio certe e omogenee, prevedere la rimodulazione degli orari e dei turni di lavoro, rafforzare le pause e i periodi di recupero, garantire l'accesso a acqua, zone d’ombra e ambienti adeguatamente refrigerati, favorire la rotazione delle mansioni e stabilire la sospensione delle attività quando le condizioni climatiche rendono pericoloso proseguire il lavoro. Un punto fermo per il sindacato è la tutela del reddito dei lavoratori. Murru ha infatti precisato: “Un lavoratore non può essere costretto a scegliere tra la propria salute e la propria busta paga”.

È fondamentale, quindi, che esistano strumenti capaci di assicurare pienamente il reddito quando le temperature impongono l'interruzione delle attività, per evitare che i lavoratori più fragili e precari siano costretti a operare in condizioni di rischio.

La Uil ribadisce con forza che la sicurezza sul lavoro deve anticipare i cambiamenti climatici. Per questo, chiede alla Regione di convocare le parti sociali già nelle prossime settimane, così da poter utilizzare i mesi autunnali e invernali per la definizione di nuove regole. L'obiettivo è arrivare preparati alla prossima estate, con un quadro normativo solido e preventivo.

Il contesto climatico: un'ondata di calore eccezionale per la Sardegna

La temperatura di 48,4 gradi registrata a Orani il 19 luglio 2026 non è solo il valore più elevato mai rilevato in Sardegna, ma si avvicina pericolosamente al record europeo di 48,8 gradi, registrato in Sicilia nell’agosto 2021. L'ondata di calore che ha interessato l'isola nel luglio 2026 è stata di portata eccezionale: le temperature massime medie hanno superato di quattro gradi la norma climatologica, con numerose località che hanno registrato valori oltre i 40 gradi e punte che hanno superato i 45 gradi. Questo nuovo primato regionale sottolinea la crescente frequenza e l'intensità delle ondate di calore che colpiscono la Sardegna, evidenziando la necessità di misure strutturali e non più solo emergenziali per la protezione dei lavoratori.